JxCat no renuncia a demanar vot delegat per a Puigdemont

El portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha explicat aquest dimecres que no renunciaran a cap escenari, tampoc a demanar el vot delegat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, per salvar la investidura, tot i que no veu morta la negociació amb la CUP.





En una entrevista a La Xarxa, ha manifestat que estan convençuts que poden entendre amb els 'cupaires' i arribar al ple amb una correlació de forces que permeti la investidura de Jordi Sànchez, pel que no ha volgut entrar en la hipòtesi plantejada per l'exconseller Joaquim Forn que Puigdemont i Toni Comín -tots dos a Bèlgica- hagin de renunciar a l'escó per garantir una majoria independentista.





Segons Eduard Pujol, no exigeix renúncies a ningú però sí incorporar elements de realisme que permetin posar-se d'acord, i el document que enviaran als anticapitalistes "incorpora elements molt concrets de sensibilitat de la CUP".





"Fem un esforç per explicar-nos millor, per fer entendre que el que plantegem no és una legislatura autonomista", ha destacat el portaveu adjunt de JxCat, que ha vaticinat que la pluja d'amenaces, retrets i advertències de l'Estat serà infinita fins dilluns, dia del ple d'investidura.





També ha recalcat que Puigdemont, malgrat estar a Brussel·les, tindrà una "opinió de pes en qualsevol debat de la vida política que hagi durant els propers anys, i l'acció del Govern no s'escapa d'això", ha tancat.