La Cursa d'El Corte Inglés fa 40 anys amb esperit solidari i esportiu

Recorregut de la Cursa d'El Corte Inglés a Barcelona





La Cursa d'El Corte Inglés fa 40 anys de carrera pels carrers de Barcelona el proper diumenge 8 d'abril amb vocació de ser un esdeveniment popular, festiu, solidari i esportiu.





A les 9 hores començarà la Cursa, que manté el recorregut de 10.766 quilòmetres i passa per l'interior de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El punt de sortida per als atletes més professionals, que corren amb xip groc, és el passeig de Gràcia amb Gran Via, mentre que la resta ho farà des de plaça Catalunya.





En el cas del sector més competitiu, es dividiran per calaixos en funció del temps de cada participant i els que formin part de la Challenge BCN10k tindran un control al quilòmetre 10 a contrastar el temps.









La Cursa d'El Corte Inglés és gratuïta i el període d'inscripció tanca el 5 d'abril a les 22 hores a la formalitat on line i el divendres 6 d'abril a les 21 hores per als qui s'inscriguin de forma presencial.





PALLAPUPAS





Aquest any, l'entitat associada serà Pallapupas, una organització sense ànim de lucre que treballa als hospitals per tal d'aportar humor i reduir dramatisme, tal com ha explicat en la presentació de la Cursa la directora de Pallapupas, Angie Rosales.





Els corredors rebran, abans de la sortida, nassos vermells com a símbol de l'entitat, per a la qual cosa hi ha preparades milers d'unitats. El 2017, hi va haver 58.870 corredors inscrits, dels quals 30.262 van ser dones i 28.608 homes. El punt àlgid va ser el 1994, amb 109.457 participants (34.522 dones i 58.352 homes).





PADRINS





En aquesta ocasió, les personalitats famoses que donen suport a la Cursa d'El Corte Inglés són el jugador del FC Barcelona, Luis Suárez; la nedadora Mireia Belmonte; el jugador del RCD Espanyol, David López; el jugador del Girona FC, Àlex Granell; la directora de l'Acadèmia Operación Triunfo, Noemí Galera, i el cantant Sergio Dalma.









L'esdeveniment també compta amb la col·laboració de la Federació Catalana d'Atletisme, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i Creu Roja, entre d'altres.