SegurCaixa Adeslas va guanyar 314 milions el 2017, un 23% més

SegurCaixa Adeslas va registrar un benefici net consolidat de 314 milions d'euros el 2017, fet que suposa un 23,3% més que un any abans, i va incrementar els seus ingressos per primes un 7,8%, fins a 3.547 milions d'euros.





Les primes de nova producció de la signatura integrada en Grup Mútua i participada per CaixaBank van créixer un 11,2% el 2017, fins als 754 milions d'euros, un augment impulsat, principalment, pels segments de Salut i Accidents.





Per rams, les primes de Salut van ascendir a 2.345.000 d'euros, un 6,4% més, i les de Multirisc van créixer un 2,3%, fins a 494 milions d'euros.





A Auto, les primes es van situar en 229 milions d'euros, un 2,1% més, mentre que en Decessos van ser de 129 milions d'euros, el que implica un increment del 9,8%.





Per la seva banda, el segment d'Accidents va experimentar un fort creixement en primes, del 59,6%, fins als 194 milions d'euros, el que col·loca a l'asseguradora en la primera posició del rànquing sectorial, amb una quota del 12,4% .





El president executiu de SegurCaixa Adeslas, Javier Mira, ha donat a conèixer aquest dimecres aquestes xifres en una presentació en la qual ha posat en valor que 2017 ha estat un bon any per al sector assegurador, especialment en el ram No Vida.





El passat exercici, la companyia d'assegurances va millorar en 0,8 punts percentuals la ràtio combinat, fins el 88,4% i va situar en el 158,4% la seva ràtio de solvència.





Pel que fa als clients, va superar els 6.340.000 el 2017, el que implica un augment del 6,2% respecte a l'exercici anterior.





Concretament, en l'assegurança dental dels clients van augmentar un 14,5% l'any passat i la quota de mercat de l'asseguradora en aquest segment supera el 50%, amb 169 clíniques pròpies després de l'obertura de 20 el 2017.





En vista a aquest exercici, l'asseguradora es proposa seguir creixent per sobre del mercat de forma rendible.

En els últims tres anys, ha augmentat un 26% el volum de primes, ha millorat 3,4 punts percentuals la seva ràtio combinat i ha generat més de 1.000 milions d'euros en benefici abans d'impostos.





INVERTIRÀ 120 MILIONS EN 6 ANYS





En els propers sis anys, l'asseguradora farà una inversió de 120 milions d'euros per afavorir la transformació de la companyia a través de la tecnologia i en seguir creixent.





"Créixer sempre és complicat, però créixer millorant la rendibilitat no hi ha dubte que suposa l'aspiració de qualsevol grup empresarial.





Si, a més, això s'aconsegueix incrementant el nivell de satisfacció del client, és la quadratura del cercle ", ha apuntat Mira.