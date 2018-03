El Suprem dóna de termini fins al dia del Ple perquè Fiscalia i Vox es pronunciïn sobre si ha d'acudir

Jordi Sànchez contínua a la presó





El magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena, que instrueix la causa pel 'procés', ha dictat una resolució aquest dimecres en la qual dóna trasllat a totes les parts en el procediment perquè informin, en un termini màxim de cinc dies, sobre la petició realitzada per l'expresident de la ANC i número dos de JxCat, Jordi Sànchez, per ser excarcerat i poder acudir al Ple del Parlament que ha estat convocat el proper 12 de març per debatre la seva investidura com president de la Generalitat.





En la mateixa resolució, segons han assenyalat fonts jurídiques, el magistrat dóna trasllat a la Fiscalia, Vox i totes les defenses dels investigats perquè es posicionin també sobre les últimes peticions de llibertat sol·licitades per l'exconseller de l'Interior Joaquim Forn i el president de Ómnium Cultural Jordi Sánchez.





El termini triat sembla indicar que Llarena frustrarà la convocatòria assenyalada per al nou intent d'investidura a Catalunya, fixat per les 10.00 hores del dilluns.









En instrucció penal tots els dies són hàbils, segons han explicat fonts jurídiques, per la qual cosa el termini màxim perquè les acusacions donin a conèixer oficialment la seva postura al jutge conclou el mateix dilluns en el qual el ple ha estat convocat pel president del Parlament, Roger Torrent.





Fonts de Vox han assenyalat que tenen previst contestar a la petició de Llarena aquest mateix dimecres o dijous.





Si la Fiscalia es dóna la mateixa pressa, Llarena no tindria impediment per resoldre amb temps suficient, si ben fonts jurídiques consultades assenyalen que encara que ja es disposi dels escrits l'habitual és deixar córrer els terminis assenyalats i no resoldre fins que aquests es consumeixen.





TRIBUNAL CONSTITUCIONAL





Poc abans, el Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat excarcerar a qui va ser president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i actual diputat electe de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez mentre estudia el recurs d'empara que aquest ha presentat contra la mesura cautelar que va dictar el 16 d'octubre contra ell la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.





La peça de suspensió de la mesura cautelar que es va incloure aquest dimecres al Ple del tribunal de garanties està vinculada al recurs d'empara que va presentar Sánchez després d'ingressar a la presó de Soto del Real (Madrid) i que el tribunal de garanties va admetre a tràmit el passat 5 de febrer.





En un escrit que va remetre al TC aquest dimarts, després de ser designat candidat a la Presidència de la Generalitat, Sánchez sol·licitava que en atenció a aquesta nova circumstància es reconsidera la possibilitat de suspendre la mesura acordada per la jutge Lamela abans del ple d'investidura fixat en al Parlament per dilluns que ve.