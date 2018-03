UGT i CCOO de Catalunya criden a fer d'aquest 8M "un dia històric"

8 de març, Dia Internacional de la Dona





CCOO i UGT de Catalunya han cridat a fer de la vaga i atur previst per a aquest dijous 8 de març, "un dia històric" de reivindicació de la igualtat entre dones i homes, i per combatre les bretxes laborals que les perjudiquen.





En roda de premsa aquest dimecres, la secretària d'Igualtat d'UGT de Catalunya, Eva Gajardo, ha indicat que al voltant de 500 empreses en què les dues organitzacions tenen delegacions sindicals s'han adherit a la convocatòria per a aquest dijous, Dia Internacional de la Dona Treballadora, que consistirà en una aturada de dues hores per torn.





Gajardo ha afegit que prop de 100 ajuntaments i consells comarcals han donat suport a la moció que ha presentat el seu sindicat per buscar suports a la vaga general parcial d'aquest 8 de març, entre els quals es troben els consistoris de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.





La secretària d'UGT ha remarcat que "sobren els motius" per fer vaga aquest dijous, tant per les bretxes salarials i laborals amb les que es castiga les dones pel seu gènere com per la violència que s'exerceix sobre elles.





Per la seva banda, la secretària de Dones, Diversitats i Polítiques LGTBI de CCOO de Catalunya, Alba Garcia, ha emfatitzat que aquesta vaga és una crida generalitzada de la societat, en la qual les dones "diuen prou" i surten al carrer per exigir acabar amb la precarietat de la seva situació econòmica i social, que es manté discriminada enfront dels homes amb el pas dels anys.





Garcia ha defensat que aquesta vaga permet que la "gran mobilització" del 8 de març es traslladi a la realitat laboral i que se sumi a les altres accions previstes pels moviments feministes, que han convocat per aquest dijous un vaga estudiantil i una vaga de consum i de cures.





TRES TORNS





Gajardo ha assenyalat que s'han establert de forma generalitzada tres franges horàries per aquesta aturada: el torn de matí, que va de 11.30 a 13.30 hores; el torn de tarda, de 16.00 a 18.00 hores, i el torn de nit, de 22.00 a 00.00 hores.





No obstant això, hi ha sectors que es farà de manera diferenciada, com el del transport de viatgers, que pararà de 07.00 a 09.00 i de 18.30 a 20.30; el sanitari, de 08.00 a 10.00; el de l'oci, de 12.00 a 14.00 i de 18.00 a 20.00; les escoles bressol municipals, de 15.00 a 17.00; els centres educatius, d'11.30 a 13.30 i de 15.00 a 17.00, i les residències i els centres de dia, de 10.00 a 12.00.





En el cas del sector de la neteja d'edificis i locals, la vaga serà de tot el dia aquest dijous, ja que s'ha convocat una vaga de 24 hores durant els dies 8 de març, el 4 i el 5 d'abril, i el 14 i el 15 de maig.





DESCOMPTE SALARIAL





CCOO de Catalunya ha informat aquest dimecres en un comunicat que el descompte salarial que s'aplicarà per exercir la vaga de dues hores consistirà en retirar la retribució ordinària, així com la part proporcional dels complements salarials, del descans setmanal i de les pagues extres, mentre que els descomptes dels complements extrasalarials s'analitzaran cas per cas.





El sindicat ha explicat que durant aquesta vaga parcial el contracte de treball queda suspès i que no hi ha l'obligació de treballar ni que el salari sigui abonat i que, per part de l'empresari, no hi ha l'obligació de cotitzar, ja que en ser una vaga de dues hores no es produeix una baixa en la seguretat social.





VAGA DE 24 HORES





En la roda de premsa també hi eren presents els secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, que han cridat a sumar el màxim de forces davant les dues convocatòries de vaga existent: la seva convocatòria de vaga general de dues hores i la de 24 hores convocada per altres sindicats com la IAC.





"L'important és que tothom se sumi a alguna convocatòria", ha subratllat Ros.





Tots dos han justificat que la convocatòria de dues hores és "més realista" amb el mercat laboral català i que per això la van preferir, amb la intenció de sumar a quantes més persones millor, però han rebutjat criticar les propostes dels altres sindicats.