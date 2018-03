Rull i Turull carreguen contra Santi Vila i el seu "ego"

Rull i Turull durant la passada campanya electoral.





Els diputats de JxCat al Parlament Jordi Turull i Josep Rull han carregat aquest dimecres contra el també exconseller Santi Vila per la seva recent llibre i crítiques al procés sobiranista català.





En un apunt a Twitter, Turull ha explicat que va patir molt per les exconselleras que van estar preses a Alcalá Meco - Meritxell Borràs i Dolors Bassa-, i ho va fer "mentre algú es recreava amb el seu ego fent un llibre trufat de falsedats", en clara al·lusió a Vila.





Rull també ha criticat que, en una entrevista, Vila reprotxés la posició que Oriol Junqueras (ERC) va defensar en els dies previs a la declaració de la República, i ha conclòs: "Em sembla d'una baixesa moral indescriptible".





Lamenta que s'ataqui Junqueras i recorda que és a la presó i no es pot defensar directament: "Fa quatre mesos que està injustament tancat a la presó per un Estat que li reté com a ostatge (amb una nena de 2 anys i un nen de 5) ".





Turull, Rull i Vila van formar part del mateix Govern fins que Vila, un dia abans de la declaració de la República, va dimitir.





Els tres, de l'PDeCAT, van passar per la presó, però Vila va sortir després de passar una nit i pagar un fiança, mentre que el altres dos van estar un mes a la presó.









L'ANC





També s'ha pronunciat sobre el llibre de Vila el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, que ha dit que "el gènere de la memòria és el més imprecís i insegur" i ha defensat que encara és difícil construir un relat objectiu del que va passar el 27 d'octubre perquè ha passat poc temps.