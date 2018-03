Gabriel Cruz i altres 12 menors desapareguts, casos "d'alt risc" a Espanya

Operatiu de recerca de Gabriel Cruz.





El Ministeri de l'Interior ha presentat un informe en què analitza les 6.053 recerques de desapareguts que es mantenen actives, de les quals el 37,5% (2.273 casos) correspon a menors d'edat.





D'aquests casos de nens, dotze estan classificades com d'alt risc a data de 31 de desembre de 2017. És a dir, el 5,55% del total de 216 denúncies classificades a Espanya d'alt risc confirmat correspon a nens.





El Ministeri de l'Interior ha publicat el primer informe de 'Persones desaparegudes a Espanya' coincidint amb una visita oficial a Almeria del titular de la cartera, Juan Ignacio Zoido, que ha visitat els pares de Gabriel Cruz, el nen de 8 anys desaparegut el passat 27 de febrer a La Hortichuela de Níjar.













El 82,76% de les desaparicions d'alt risc denunciades a Espanya recauen sobre nacionals. Però no així en el cas dels menors. La major part de les denúncies actives, el 84,55%, relatives a aquest segment (edat actual) pertany a ciutadans estrangers.





L'informe detalla que de les 6.053 denúncies, 978 correspon a menors que s'han fugat de centres d'acollida, és a dir, més del 16%.





"El que posa de manifest la necessitat d'un tractament especialitzat que fa a aquest tipus de denúncies", assenyala el document.





S'ha utilitzat el sistema de Persones Desaparegudes i Restes Humans sense Identificar (PDyRH), a data de 31 de desembre de 2017, i també altres dades, per exemple sobre la sostracció de menors, recorrent a la informació del Sistema Estadístic de Criminalitat (SEC ).





D'aquesta manera, l'informe comptabilitza un total de 146.042 denúncies per desaparicions de persones, tot i que actives (vigents per no haver-se resolt) continuen 6.053, fet que suposa un 4,14% del total de denúncies registrades.





DADES PER PROVÍNCIA I GÈNERE





L'informe 'Persones desaparegudes a Espanya 2018' s'ha elaborat pel Centre Nacional de Desapareguts, un òrgan creat al juliol de 2017 i que depèn de la Secretaria d'Estat de Seguretat, i recull tots els casos des de 2010 (només 748 són anteriors a aquest any, tot i que el procés de recopilació segueix obert).





De les 6.053 denúncies actives registrades en el sistema PDyRH, 245 (el 4,04%) es consideren d'alt risc confirmat (216) i no confirmat (29), de manera que el 96% (5.808 desaparicions) s'enquadren en risc limitat .





Les províncies on es registren més denúncies actives són Cadis (1.517), Granada (655), Barcelona (362), Màlaga (301) i Madrid (281).





En relació a les denúncies qualificades d'alt risc, les províncies amb major nombre de casos són Barcelona (25), Las Palmas (12), Illes Balears (12), Múrcia (10) i Màlaga (10).





Un 57,24% del conjunt de denúncies registrades en el sistema PDyRH correspon a homes i un 42,76% a dones. De les actives, l'informe s'aprecia que són més les denúncies que afecten homes.





Interior ha presentat aquest informe amb motiu del Dia de Persones Desaparegudes sense causa aparent, que se celebra divendres que ve, 9 de març.





El document, el primer d'aquestes característiques a Espanya, era una reivindicació d'associacions representatives d'aquest àmbit com SOS Desapareguts, Intersos, QSD Global i la Fundació ANAR.





Zoido, que ha tingut paraules d'alè per als pares de Gabriel, el nen desaparegut recentment a Almeria, ha anunciat la pròxima aprovació d'un Protocol d'actuació per a les Forces i Cossos de Seguretat amb persones desaparegudes i una pàgina web del Centre Nacional de Desapareguts .





Una desaparició es classifica d'alt risc quan afecta a menors d'edat, llevat de casos excepcionals en què és evident la voluntarietat de la desaparició, com fuites de centres d'internament o de menors.





També es comptabilitza els casos en què, sent majors d'edat, puguin suggerir un caràcter forçat, com indicis de segrest, no arribada a un destí sense explicació, desaparició sense portar efectes personals o abandonament d'un vehicle sense raó aparent.