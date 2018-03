Condemnat a pagar 1.000 euros per escriure a Facebook 'fuck mossos i mossos = gossos'

El condemnat podrà pagar la multa en quotes mensuals.





Un jutjat de Tarragona ha condemnat a un internauta a pagar una multa de 1.080 euros per diversos post a Facebook en què va fer comentaris contra el Cos dels Mossos d'Esquadra com 'fuck Mossos d'Esquadra', 'mossos = gossos' ( mossos = gossos), 'fuck the police' i els va acusar de 'criminals fills de puta', ha informat el sindicat USPAC, que ha exercit d'acusació particular.





En la sentència de conformitat aconseguida per les acusacions i la defensa de l'acusat, es constata que OMS va fer a l'abril de 2016 el comentari 'els mossos d'esquadra són uns criminals, fills de puta' a una notícia sobre el suïcidi d'un agent a la pàgina de Facebook del 'Diari de Tarragona', que té més de 20.000 seguidors.





A més, en el seu propi perfil de Facebook va escriure els altres comentaris que ara la sentència considera que són un delicte d'injúria greu al Cos de Seguretat de l'Estat.





El jutge condemna l'acusat a pagar una multa de 1.080 euros ia pagar les costes processals, i li permet pagar-ho amb quotes mensuals de 90 euros durant un any.





El sindicat de Mossos USPAC ha destacat en un comunicat que gràcies a la seva denúncia han aconseguit la condemna per insults a les xarxes al cos i ha lamentat que la Direcció General de Mossos es "va desentendre i no va comparèixer" en el cas pel que els enlletgeixen deixar tirats als agents ia la imatge de la institució.





"Nosaltres sí que volem al nostre cos per sobre de tot i, per la dignitat de tots els companys que ens han deixat, seguirem lluitant sempre", afirma el sindicat.