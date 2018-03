Munté fa oficial la seva candidatura per liderar el PDeCAT a Barcelona

Munté concorre a les primerias del PDeCAT a Barcelona.





L'exconsellera Neus Munté ha oficialitzat aquest dimecres la seva candidatura a les primàries del PDeCAT a Barcelona per imposar-se al "Govern esgotat" d'Ada Colau al capdavant del consistori en les eleccions municipals de 2019.





"El Govern de Colau és un govern esgotat, que ha fet apostes verbals i propositives que s'han vist frustrades. Un cas molt clar és el de l'habitatge, però hi ha altres", ha sostingut.





Després de defensar la necessitat de transformar la ciutat i imprimir-altre caràcter en l'àmbit de les empreses, de la feina i social, ha explicat que ha comunicat la seva decisió de concórrer a les primàries l'exalcalde Xavier Trias i la resta de regidors, així com per carta l'exconseller i exregidor Joaquim Forn, "que es troba injustament privat de llibertat".









SOBRE CARLES AGUSTÍ





En preguntar per la voluntat de Carles Agustí de presentar-se també a les primàries, ha aseguardo que és un company de partit que coneix des que militaven en les joventuts - JNC - i que, a més de bon company, coneix molt bé el món municipal.





També ha precisat que encara no ha començat a demanar avals, el que no es pot fer fins a la setmana que ve, i s'ha definit com una persona dialogant.





Segons Munté, vol posar-se al servei de la ciutat, sumar esforços i que la capital catalana sigui el motor de Catalunya i exerceixi amb "orgull" la força de la seva capitalitat i lideratge de l'àrea metropolitana.





La també presidenta en funcions de l'PDeCAT no s'ha plantejat deixar el càrrec per ser representatiu i, en conseqüència, considera que és perfectament compatible amb la seva intenció de ser alcaldessa, tot i que ha afegit que la seva aspiració "no és acumular càrrecs".