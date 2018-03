JxCat manté a Sànchez com a candidat i veu factible la seva investidura

Eduard Pujol ha fet declaracions des del Parlament.





Els diputats de JxCat al Parlament Eduard Pujol i Josep Costa han explicat aquest dijous que el seu grup manté l'aposta per que el candidat a la Presidència de la Generalitat sigui Jordi Sànchez, i encara veu factible poder-lo investir en el ple convocat per dilluns.





Ho ha declarat als passadissos del Parlament després que hagin sorgit dos nous obstacles: el Tribunal Constitucional rebutja l'excarceració de Sànchez i el Suprem dóna temps fins al dia del ple perquè la Fiscalia es pronunciï sobre la petició del candidat d'acudir a la sessió.





Eduard Pujol ha lamentat tant la decisió del Constitucional com la posició del Suprem i segueix confiant que hi haurà ple dilluns.





"Jordi Sànchez continua sent el nostre candidat a la investidura. No entendríem que el Suprem no s'afanyés a resoldre la petició de llibertat", ha expressat Pujol.





Josep Costa ha explicat que, a banda de la petició d'excarceració que han fet al Suprem, "subsidiàriament" han demanat que li donin un permís per a acudir al ple de dilluns en cas de no ser excarcerat, pel que entenen que encara hi ha possibilitats de pugui anar a la Cambra.





El diputat entén que la petició de permís perquè Sànchez vagi al ple és "complementària" a la petició d'excarceració, per la qual cosa conclou que el Suprem podria perfectament resoldre abans de dilluns i no posar obstacles al ple.





Així, Costa veu "prematur" abordar l'escenari de si el ple ha de suspendre, ja que considera que, si ni el TC ni el TS avalen l'excarceració de Sànchez, el TS encara podria donar-li un permís per sortir de la presó abans de dilluns i acudir al Parlament.





"Seria absolutament prematur parlar d'una qüestió d'aquest tipus", ha conclòs sobre ajornar el ple, un ajornament que ja es va viure quan el 30 de gener no es va celebrar la sessió que s'havia convocat per investir Carles Puigdemont (JxCat).