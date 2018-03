Agressors homòfofobs a la seva víctima: "Et matarem amb pedres com matem els maricons"

El judici celebrat a l'Audiència de Barcelona.





La víctima d'una agressió homòfoba a l'estació de trens de Sitges (Barcelona), al qual dos joves d'origen marroquí van colpejar amb pedres, van donar puntades i van abandonar quan va caure a les vies un minut abans que arribés un tren, ha relatat en el judici que li van dir: "Et matarem amb pedres com matem els maricons al nostre país".





En el judici celebrat aquest dimecres a la Secció Setena de l'Audiència de Barcelona, l'acusat, Abdelhakim EH, s'ha limitat a admetre que li va donar un cop de peu a la cara a la víctima i que va amenaçar amb una pedra, però ha negat haver-ho apedregat, que li cridés 'maricón' i que l'agressió fos per ser homosexual.





Ha negat haver seguit la víctima al costat d'altres dos amics i ha dit que es van asseure ell i un menor -condemnat a quatre anys d'internament per aquests fets- en el seu mateix banc, que hi va haver una discussió i que l'agredit es va aixecar i va fer el posat de voler fer-los mal, de manera que el van copejar com a defensa.





AGREDIT DESPRÉS BESAR AMB UN HOME





La víctima ha declarat que 4 individus van riure d'ell passada la mitjanit l'1 d'octubre de 2016 quan es va besar amb un home a les portes d'un local de Sitges i que després, quan anava a l'estació de tren per tornar a Barcelona, es va tornar a creuar amb ells i el van seguir, encara que no ha pogut concretar al 100% que fossin els seus agressors.





Un cop a l'estació, l'acusat i el menor el van copejar amb pedres a a peus i li van donar puntades de peu, de manera que va quedar atordit i va caure a la via del tren.





El menor, JL, internat per aquests fets, ha admès que va llançar pedres a la víctima però ha assegurat que abans aquesta havia fet un gest que els volia donar cops de puny, cosa que els Mossos d'Esquadra que van portar el cas neguen basant-se les imatges gravades per les càmeres de videovigilància de l'estació.





El tercer company que anava amb els agressors, Almansour B., ha explicat en el judici que va rebutjar entrar a l'estació de tren amb els seus dos amics perquè anaven a fer alguna cosa delictiu, i que només va intervenir per rescatar la víctima de les vies del tren.





Un testimoni directe dels fets ha identificat plenament en el judici, davant de l'acusat i mirant-lo als ulls, que va ser ell qui més va colpejar: "Estaven rient, com si fos una broma. Va ser el que més em va impactar".





MÉS DE 13 ANYS DE PRESÓ





La fiscal demana per a Abdelhakim EH 13 anys i mig de presó per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i robatori amb violència amb ús d'instrument perillós ja que a més de l'agressió, li van robar el telèfon mòbil, 60 euros en efectiu i dos abonaments de transport.





En el judici, la fiscal ha considerat acreditat l'atac, que hi va haver un concert previ per a l'agressió, i que la motivació va ser l'homofòbia, a més de destacar que les lesions que tenia la víctima al cap van poder haver estat mortals, tal com han apuntat els forenses durant el judici.





L'acusació particular, que representa la víctima, i la popular en nom de l'Ajuntament de Sitges demanen 14 anys i mig perquè volen que s'apliquin els agreujants d'abús de superioritat i discriminació per l'orientació sexual.





La defensa admet que se'l condemni per un delicte de lesions a tres anys i mig de presó, però nega la temptativa d'homicidi i la motivació homòfoba.