Selecció de pel·lícules i sèries protagonitzades per dones

Netflix proposa cinema protagonitzat per dones.





Netflix ha proposat, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, una selecció de cinema protagonitzada per dones, "les primeres dames", de la plataforma.





Segons ha informat en un comunicat, l'empresa ha destacat el seu interès per reconèixer el treball de les dones que "creen i defineixen a les heroïnes" més destacades de la plataforma.





Ha destacat la seva aposta per les produccions protagonitzades per dones, així que en la seva selecció es troben directores, creadores, productores i dones inspiradores.





En el seu repertori es troben grans comptadores d'històries que "tenen la llibertat d'explorar noves versions en les trames, creant sèries i personatges que reflecteixen de forma natural canvis culturals".





En aquesta selecció proposa produccions com 'Glow', 'Organe is the new black', 'Unbreakable Kimmy Schmidt', 'Jessica Jones', 'Sense 8', 'Altered Carbon' i 'Mudbound'.