Torrent i l'advocat de Jordi Sànchez ultimen una estratègia conjunta perquè pugui assistir al ple

Torrent s'ha reunit amb Pina.





L'advocat de Jordi Sànchez (JxCat), Jordi Pina, s'ha reunit aquest dimecres al Parlament amb el president de la Cambra, Roger Torrent, i també amb diputats de JxCat per abordar una estratègia conjunta per tal que el Tribunal Suprem permeti a Sànchez assistir al ple de dilluns sobre la seva investidura com a president de la Generalitat.





Fonts coneixedores de la trobada han explicat que busquen la manera que el magistrat Pablo Llarena concedeixi abans de dilluns un permís perquè Sànchez pugui defensar presencialment la seva candidatura davant l'hemicicle.





Llarena ha donat de termini fins dilluns perquè la Fiscalia i l'acusació particular de Vox es pronunciïn sobre l'excarceració de Sànchez, un termini que pot impedir que estigui en el ple, i Pina busca la manera de "forçar un pronunciament abans", segons les fonts.