'Juntes som més', la manifestació que recorrerà Barcelona

Partirà a les 18:30 de Passeig de Gràcia.

Una manifestació feminista recorrerà aquest dijous els carrers de Barcelona per clamar contra les violències masclistes i les discriminacions de gènere, en una protesta sota el lema 'Juntes som més' que partirà a les 18.30 hores de Passeig de Gràcia amb avinguda Diagonal i avançarà fins a plaça Catalunya.





La marxa s'emmarca en l'atur internacional i la vaga laboral, de cures, estudiantil i de consum convocada a l'Estat amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora, i tindrà una capçalera formada per dones del moviment feminista i de comissions de barris, pobles i sectors, seguida per un espai mixt amb representants de moviments socials, sindicats, plataformes, partits polítics i ciutadania.





També hi participaran representants de sectors com l'ensenyament, la cultura, la sanitat, els mitjans de comunicació i les entitats socials, i entre les 20.00 i les 22.00 hores, la marxa culminarà amb actuacions d'artistes com Percudones, Les Impuxibles, Akelarre, Monique Makon , Marinah i castelleres, en un acte final a plaça Catalunya.





La protesta pren el relleu "d'una llarga genealogia de dones activistes, sufragistes i sindicalistes" sota la premissa que queda molt per fer, segons defensa el manifest promogut per la plataforma Vaga Feminista 8M, que organitza la marxa.





"La sororitat és la nostra arma, és l'acció multitudinària la qual ens permet seguir avançant", defensa el manifest, elaborat a redactat a Ca la Dona, que recull les múltiples identitats de les dones i reivindicacions com la de la fi de les agressions, les humiliacions, les marginacions i les exclusions que pateixen.





"No acceptem estar sotmeses a pitjors condicions laborals, ni cobrar menys que els homes per la mateixa feina", han sentenciat, i han considerat que és una trama del desenvolupament del capitalisme que el treball domèstic i de cura fet majoritàriament per dones sigui gratuït i estigui devaluat, pel que han reclamat que es reconegui com un bé social i es redistribueixi.





Han criticat que "ser dona és la principal causa de pobresa", i han una educació pública, laica i feminista i la despenalització de l'avortament, l'acollida de les persones refugiades, unes pensions justes i que la defensa de la vida es situï en el centre de la política i l'economia.





PEDALEJANT PER DONAR VISIBILITAT





Al matí, s'han organitzat a Catalunya quatre convocatòries de 'Bicipiquetes', protestes que consisteixen en què un grup de ciclistes pedalegi a poca velocitat per donar visibilitat a la vaga a les principals vies en hores punta, i que es donaran a Barcelona ( plaça Universitat), Girona (passeig de la Devesa), Lleida (plaça Ricard Vinyes) i Tarragona (davant l'Ajuntament).





També hi ha convocades concentracions a ciutats com Barcelona, Cornellà de Llobregat, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, La Garrotxa (a les 12.00), Cerdanyola del Vallès (17.00), Lleida, Mataró (18.00), Girona, Tarragona, Manresa (19.00) , Figueres (20.00) i Terrassa (12.00 i 20.00), entre d'altres localitats, que organitzaran trobades per assistir a la marxa a Barcelona.