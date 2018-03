Jutges reclamen "mesures d'acció positiva" per aconseguir una igualtat ara en "retrocés"

Jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JpD) ha reclamat la posada en marxa de "mesures d'acció positiva" per eradicar qualsevol forma de discriminació, amb una representació democràtica "més igualitària i en la millora dels drets laborals de les dones".





Amb motiu del Dia Internacional de la Dona que es commemora aquest dijous, 8 de març, l'associació ha denunciat que el camí cap a la igualtat "real i efectiva" entre homes i dones no només "no experimenta cap avanç" sinó que "està patint importants retrocessos ".





En aquest sentit, han recordat s'està produint una contínua "regressió" en la igualtat de tracte i oportunitats a causa de "les polítiques del Govern i les retallades salarials".





La precarietat laboral, indiquen, perjudica "especialment a les dones", ja que el 75 per cent de l'ocupació a temps parcial, la dependència i el treball domèstic recau sobre les dones.





A més, assenyalen, especial "desprotecció" pateixen les dones pensionistes que cobren unes pensions "molt baixes".





A més, el col·lectiu assegura que la bretxa salarial segueix perjudicant les dones, els qui reben salaris "molt inferiors" als dels homes per realitzar la mateixa feina.





Així mateix, les dones segueixen suportant l'impacte de "segles de desigualtat", a més tot tipus d'agressions i violència estructural, amb xifres similars de dones assassinades cada any, la reparació i eradicació "ha de ser un objectiu prioritari de l'Estat".





D'altra banda, jutgesses i Jutges per a la Democràcia assenyala que en els últims temps s'han produït "importants retallades" en les actuacions per a la prevenció integral de la violència de gènere, que està provocant un "augment de la xifra oculta" de dones que la pateixen i no la denuncien, sense que les institucions públiques ofereixin "un suport social i econòmic adequat".





Així mateix, asseguren, segueix sense trencar-se el anomenat 'sostre de vidre' que "impedeix a les dones assolir espais públics com el polític, social, laboral, econòmic o acadèmic", i es repeteixen estereotips sexistes i patriarcals que "afavoreixen l'escassa presència de les dones en llocs de responsabilitat ".





El col·lectiu també denuncia que la carrera judicial "no escapa a aquesta realitat discriminatòria". Les jutgesses, tot i ser majoria, ocupen un percentatge "molt petit" a les parades del màxim òrgan, com al Tribunal Suprem, on només el 12,8 per cent són dones.