Els Mossos van captar informació al Marroc en un casament d'un amic de Mohammad VI

Alguns documents s'atribueixen al comissari Villarejo.





Els papers que els Mossos d'Esquadra van estar a punt de cremar en una incineradora el passat 26 d'octubre s'han convertit en una mena de 'calaix de sastre' en què es barregen dades de seguiments massius que la Policia Nacional arriba a qualificar de "autèntic departament d'espionatge il·legal".





També vigilàncies a persones el mateix dia que compareixien al Parlament per parlar de l'anomenada Operació Catalunya o la captació d'informació en un casament al Marroc de l'entorn del Rei Mohamed VI.





La Brigada Provincial de Barcelona que va impedir la crema de papers sosté que els documents deixen veure que els Mossos "obeint consignes polítiques, s'ha constituït a la part medul·lar i de confiança per a la implicació de la Policia de la Generalitat en els projectes separatistes".





La majoria dels documents que volien cremar els Mossos el 26 d'octubre corresponen als anys 2011 a 2017, trobant algun d'anys anteriors, sent 1998 la data més llunyana.





Alguns dels documents s'atribueixen directament al polèmic comissari José Manuel Villarejo, jubilat i en presó preventiva per delictes d'organització criminal, suborn i blanqueig de capitals.





L'Audiència Nacional, que investiga per sedició a diversos responsables dels Mossos, entre ells el que era cap fins a l'aplicació de l'article 155, Josep Lluís Trapero, analitza aquests documents que revelen seguiments com el de l'advocat Josep Maria Fuster Fabra.





SEGUIMENT A L'ADVOCAT FUSTER-FABRA





En un escrit de tres pàgines en català es recullen dades del seguiment iniciat a aquest advocat el 2 de juny de 2017 al "lloc de treball, on se li veu sortir amb motocicleta", constant el número de matrícula.





El 6 de juny de 2017 s'ha registra que "surt del seu domicili i es dirigeix a Catalunya Ràdio", així com altres aspectes com on com o què taxi agafa en els seus desplaçaments.





La Policia Nacional destaca que entre els papers dels Mossos apareguessin referències a una vigilància coincidint amb el dia que Fuster Fabra estava citat per comparèixer davant la comissió d'investigació de Parlament per parlar sobre l'Operació Catalunya, que és com es coneix al suposat ús partidista de les Forces de Seguretat de l'Estat per fer seguiment a polítics independentistes.





Després de la compareixença, també es constata en la documentació confiscada als Mossos que l'advocat va participar en un acte de suport a la Selecció on "es relaciona amb gent confluent de diferents partits", subratllant l'assistència entitats que es qualifiquen d ' "extrema dreta" .









CASAMENT AL MARROC





Entre la ingent documentació intervinguda als Mossos apareixen situacions rocambolesques com una acta en què un agent de la policia catalana dóna detalls de tècniques per captar espies per als serveis secrets de la policia catalana en un pis franc a Barcelona.





Per les fulles dels Mossos apareixen multitud de supòsits informadors. Un d'ells, el conegut amb el pseudònim de 'Hebron', va acabar intentant empassar-se una targeta de memòria amb 2.717 arxius que guardava en una sabata. Tenia el llistat dels 53.000 socis de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) amb el seu DNI i totes les seves dades personals, segons comprova la Policia.





Apareixen apunts en un full escrit en català a les dues cares, sense data ni identificació d'emissor i receptor, amb "els assistents polítics catalans i espanyols al casament al Marroc del fill d'una persona de confiança del Rei Mohamed VI".





D'acord a aquest document, el casament es va celebrar a l'agost de 2015 i allà van confluir persones vinculades amb Jorge Moragas, el fins fa poc cap de Gabinet del Govern de Mariano Rajoy, i amb la polèmica agència de detectius Método 3, la Fiscalia antidroga de l'Audiència Provincial de Tarragona i una empresari "molt relacionat amb el PP i que treballa a Acciona".





D'aquesta nota la Policia destaca que, dos anys abans de l'1-O, es va captar informació sobre les possibles mesures previstes pel Govern de Rajoy per fer front a una eventual Declaració Unilateral d'Independència.





Els agents que van analitzar els papers dels Mossos "dedueixen" que ho allà tractat "va arribar" a la policia catalana, "es presumeix que el destinatari pogués ser el mateix Govern de la Generalitat".





INFILTRATS A AUTONOMIES





Un altre informe de 16 pàgines consignat com a secret sobre l'anomenat 'cas Apòstol', datat l'11 de febrer de 2016 i amb número de registre 315/16 de la Comissaria General d'Informació dels Mossos, tracta sobre gestions realitzades arran d'un correu remès al conseller de l'Interior.





Un "informador", que s'identifica amb noms, cognoms i DNI, vol "aportar coneixements de possibles infiltrats en els serveis d'escortes de personsalidades autonòmiques, per tal d'informar dels moviments d'aquestes".





Els serveis d'informació dels Mossos van mantenir diversos reunions amb aquest supòsit informador, rebent un pendrive que incloïa un llistat de nou membres dels Mossos "de confiança", amb els quals "es podria comptar en l'operatiu de descobriment dels mossos deslleials" .





Aquí s'esmenta a un capità de la Guàrdia Civil destinat a la Comandància de Tarragona, al qual també s'identifica per les seves nom, qui, diu la policia, "segons l'informador s'ofereix a passar-se als Mossos d'Esquadra si s'aconseguís la independència ".





S'esmenta que hi ha mossos que passen informació sobre el 'processi' a altres cossos policials i informen de trobades i moviments de polítics catalans.





En les seves consideracions finals, el comissari en cap de la Brigada Provincial d'Informació emmarca aquestes actuacions en el "full de ruta del secessionisme amb la finalitat de subvertir l'ordre constitucional i la forma de govern d'una part de l'Estat espanyol, posant a disposició d'aquesta finalitat al Cos de Mossos d'Esquadra com a element essencial de l'aparell governamental de la Generalitat ".