L'acord entre JxCat i ERC planteja una constitució catalana i una "multiconsulta"

Eduard Pujol, Elsa Artadi i Roger Torrent





L'acord que han tancat aquest dijous JxCat i ERC per desencallar la legislatura planteja impulsar un procés constituent que serveixi per "conformar les bases d'una proposta de Constitució de la República de Catalunya".





El document, enviat a la CUP perquè ho estudiï, també planteja celebrar una "multiconsulta amb totes les garanties perquè participin la majoria de catalans" i s'expressin sobre tots els debats realitzats en el procés constituent.





L'acord també inclou l'impuls d'una estructura política a Bèlgica liderada per Carles Puigdemont amb tres òrgans: l'Assemblea de Represenantes per a la República; el Consell per a la República, i la presidència del Consell de la República.



Es tracta d'un document que recull el pla de legislatura i que arriba després que JxCat hagi reiterat que el seu candidat a la Generalitat és l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, encara és una incògnita si podrà ser investit perquè es troba en presó preventiva .