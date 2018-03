Les dones mai es rendeixen

Som al segle XXI, els avenços en diferents camps estan sent espectaculars, en el món avançat, però ¿aquests avenços han estat també en la igualtat de drets entre homes i dones ?. Sembla que no, perquè com deia Simone de Beauvoir "el problema de l'dones sempre ha estat un problema d'homes". No ens hem d'enganyar, les dones no han avançat tant com alguns volen fer veure. Les dones s'han integrat al món del treball, però els homes, la majoria d'ells no ho han fet en el terreny de l'àmbit familiar: els fills i les tasques domèstiques semblen que continuen sent part inherent al sexe femení.





La bretxa salarial, els llocs de responsabilitat en qualsevol esfera segueixen en mans dels homes. La discriminació segueix estant present en tots els terrenys.





La precarietat laboral perjudica especialment a les dones, les xifres canta per si soles. El 75% de l'ocupació a temps parcial corresponen a dones. Els seus salaris són menors un 16% a igual treball. El mateix passa amb les pensions que també són inferiors.





La presència de dones en la vida política, és un reflex del que succeeix en la resta dels espais. Les llistes electorals estan encapçalades per homes-hi poquíssimes excepcions- .Solament cal repassar les dones que encapçalen les llistes al Congrés dels Diputats, cap. Fins ara el govern no ha estat presidit per cap dona. La llei de paritat es compleix en els papers. Què dir dels consells d'administració de les empreses on la presència és simbòlica. No s'ha pogut trencar l'anomenat "sostre de vidre" que frena les dones a ocupar tots els espais: el social, el laboral, l'econòmic ... Es continua mantenint l'estereotip sexista. A les dones se'ls exigeix més feina, amb salaris menors. La bretxa salarial no és teòrica, segueix sent la pràctica habitual.





El 38% de les dones que moren en el món és com a conseqüència de la violència de masclista. Entre el 40-50% pateixen assetjament en els seus llocs de treball. Podríem anar afegint dades que són incompressibles en aquests temps "moderns".





La dona a la societat musulmana és privada dels seus drets fonamentals, polítics i socials a causa dels tractes discriminatoris, d'inferioritat. Està sotmesa a l'home ia la família, privant-la de participar en els espais públics. Tot això es justifica en nom de la religió i la tradició.





Un grup de dones feministes de l'Iran, denominat "La meva llibertat furtiva" porten uns anys desafiant al govern del seu país, reclamant els seus drets, sense por a les repressions.





Aquest 8 de març, marcarà un abans i un després en la lluita de les dones per la igualtat de drets. La dona no serà lliure mentre hi hagi dones sotmeses. La solidaritat ha de ser una s'alinea constant.





Aquest 8 de març, les dones no es quedaran a casa, van a ocupar els carrers per cridar totes juntes que els seus drets es segueixen vulnerant.





"La dona serà realment igual a l'home el dia en què es designi una dona incompetent per a un lloc important". Deia François Giraud, polític americà del segle XIX.