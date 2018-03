NO en el meu nom Senyor President del Perú

Plaça d'Armes a Lima





Els que portem el passaport peruà, i que encara no hem renunciat a la nostra capacitat de sorpresa, observem amb vergonya i indignació el ridícul paperot que fa Pedro Pablo Kuczynski (PPK), encara President del Perú, a la comunitat llatinoamericana.





Les inacabades històries emancipadores d'Amèrica Llatina estan empedrats de dantescos episodis de traïcions que converteixen Abya Yala pràcticament en la materialització del mite de Sísif. Permanent intents llegendaris d'alliberament que van ser i són llançats a la borda per malinches i felipillos a canvi d'un plat de fesols.





Els històrics personatges de Malinche (a Centreamèrica) i Felipillo (Sud Amèrica), durant la invasió espanyola, van trair els nostres pobles en nom propi i ens van desgraciar per prop de tres segles. Però, es van convertir en una maledicció perpètua que ens persegueix fins als nostres dies, i s'encarna en l'actualitat en l'actual President del Perú.





Durant els 15 últims anys, Amèrica Llatina va reprendre el seu postergat camí emancipador. Va aconseguir apoteòsics consensos sense Washington. Experiències com UNASUR, CELAC, ALBA, etc. són espurnes d'aquests somnis d'alliberament i dignitat en conjunt enfront de la prepotència colonialista dels governs dels EUA.





Però, ni més ni menys que en el terrer de Túpac Amaru II i de Micaela Bastidas, en ple segle XXI emergeix el traïdor hipòcrita d'aquest emancipatori somni llatinoamericà.





I el més grotesc és que aquesta traïció històrica als nostres somnis llibertaris ho fa en el nostre nom i amb els nostres diners. Sí encara. No ho cregui. Ho fa en el nostre nom, i ens converteix a tots els peruans i peruanes en traïdors dels pobles d'Amèrica Llatina.





La guerra continental que el Govern dels EUA està muntant contra Veneçuela i Nicolás Maduro, no és contra aquest germà país. És en contra dels tots els pobles que vam tenir la gosadia d'aixecar la cèrvix, i mirar-lo als ulls a l'Imperi i als seus servents. És una venjança brutal a la nostra insubordinació legítima.





I per a això PPK va convertir el Perú en una caserna diplomàtica on els governants corruptes i criminals, aglutinats en el denominat Grup de Lima, van intentar fulminar el successor del llegendari Hugo Chávez, en la pròxima Assemblea de l'OEA, a Lima.





El delicte d'Hugo Chávez va ser l'haver revifat el inconclús somni de l'emancipació dels nostres pobles.





Els que vam tenir la sort de recórrer pels diferents pobles d'Amèrica Llatina constatem que Veneçuela està en una situació envejablement millor en benestar integral que països fracassats com Hondures, Guatemala, Mèxic... En aquests països un instant de vida és pràcticament tot un acte de fe.





Als dos últims governs de Veneçuela, amb tots els lents d'observació/fiscalització nacional i internacional, no han pogut trobar-li actes de corrupció evidents. En contrast, el Perú té empresonats i/o processats penalment a tots els seus governants de les tres últimes dècades. Aquesta és la diferència entre el Perú neoliberal i Veneçuela llibertària.





El mateix PPK, amb permanents denúncies per actes de corrupció evidents, corre la sort de ser destituït i jutjat per corrupte.





Aquests governs delinqüents, no només van endeutar als peruans amb un deute públic per càpita de més de 1600 dòlars, sinó també van afermar la deteriorada imatge del peruà, en l'imaginari popular internacional, com a sinònim delinqüents.





Recordo encara el que un estudiant argentí feia broma quan no trobava el seu bolígraf a la seva bossa: "Em van perunejar el meu llapis", solia dir. Aquesta és la imatge del peruà. I ara, amb aquesta traïció, en nom de tots els peruans, ja imaginem el patrimoni del que és peruà.