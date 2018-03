Mor el periodista Joan Corbera als 45 anys

Joan Corbera, exdelegat d'Europa Press de Catalunya





El delegat de l'agència Europa Press de Catalunya de 2007 a 2011, Joan Corbera, ha mort la matinada d'aquest dijous a Barcelona per un càncer als 45 anys, ha informat la seva família.





Joan Corbera Segura (Granollers 1972), que ha donat el seu cos a la ciència, es va especialitzar en informar de política econòmica, laboral i infraestructures; va ser redactor a Europa Press (Barcelona) i Expansión (Barcelona, Madrid); director de comunicació de la Cambra de Comerç de Barcelona (on va participar en llançar el Club Cambra el 2011) i director de comunicació i relacions institucionals del Gran Teatre del Liceu, on va fundar la revista d'òpera Obertura el 2014.





Va col·laborar en diversos mitjans de comunicació; entre ells, Onda Cero Navarra, Ràdio Estel, El Temps i, fins ara, al programa de Cope Catalunya i Andorra 'Converses' i al diari Abc, on publicava columnes d'opinió.





Era llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra i en Periodisme per la Pompeu Fabra (UPF), i des de 2002 va ser professor de comunicació: a l'Abat Oliba CEU (UAO), la Ramon Llull (URL), la Internacional de Catalunya (UIC ) i la de Barcelona (UB), on estava dirigint el Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Corporativa.





PREMIS





El 2000 va rebre el premi Cirera i Soler d'informació laboral; el 2009, el Persona i Democràcia-Carles Cardó per la identificació d'Europa Press amb Catalunya; el 2011, el Barcelona Centre Logístic d'informació logística; i el 2012, el del Col·legi de Periodistes per la sala de premsa virtual al web de la Cambra de Barcelona.





A més, el seu llibre 'Gaudí' va guanyar el 2003 el Segon Premi del Ministeri de Cultura al millor llibre d'art de l'any anterior: l'havia editat Carroggio i tracta de les construccions de l'arquitecte, amb textos de Corbera, fotos de Joaquim Camp i pròleg de l'escultor de la Sagrada Família Etsuro Sotoo.