Només un 26% dels llocs directius a Catalunya estan ocupats per dones, segons Grant Thornton

Només un 26% dels llocs d'alta direcció a Catalunya estan ocupats per dones, un punt per sota de la mitjana del conjunt d'Espanya, que se situa en un 27%, mentre que el percentatge d'empreses catalanes sense cap dona al capdavant és d'un 20%, igual que la xifra nacional.





Així es desprèn de l'informe de Grant Thornton 'Women In Business: complir o liderar?', que indica que la presència de la dona directiva a la comunitat catalana presenta una evolució "feble".





"L'estancament que estem experimentant es deu al fet que les empreses no estan aconseguint progressos significatius a l'hora d'incorporar més directives, el que significa que no podran aprofitar els beneficis d'una veritable diversitat", ha explicat la sòcia de l'oficina de Grant Thornton a Barcelona, Gemma Soligó.





Pel que fa a les auditories de bretxa salarial obligatòries, un 29% de les empreses pensa que és una mesura "excessiva" que vulnera el seu dret a establir polítiques retributives i un 31% les veu positives, però creuen que cal un consens entre Govern, patronal i sindicats, mentre que un 16% també les veu excessives tot i que creu que ajudaria a superar les diferències salarials entre homes i dones, i un altre 16% adoptaria aquesta mesura.





Pel que fa a les quotes obligatòries, un 80% voldria no implantar-les: "Les quotes són mesures contundents i no tenen molt suport a la nostra comunitat empresarial, però els països en què s'ha aplicat, com Itàlia o Noruega, s'estan acostant a la paritat entre homes i dones en llocs de direcció ", ha finalitzat Soligó.