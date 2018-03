La Fiscalia denuncia membres de Democràcia Nacional per fustigar la mesquita de Nou Barris

El Servei de delictes d'odi i discriminació de la Fiscalia de Barcelona ha denunciat set persones vinculades amb el partit ultra Democracia Nacional, entre ells el seu màxim responsable a Catalunya, per fustigar la comunitat islàmica del districte de Nou Barris de Barcelona amb protestes i accions contra l'obertura d'una nova mesquita d'aquesta comunitat al carrer Japó.





Segons la denúncia, la Fiscalia els atribueix un delicte de coaccions i un altre d'incitació a l'odi, la violència, l'hostilitat i la discriminació contra els musulmans per actuacions comeses entre març i juliol de 2017.





La investigació realitzada pels Mossos d'Esquadra a instàncies de la Fiscalia arrenca de les denúncies del vicepresident de la Comunitat Islàmica de Nou Barris i de l'imam de la comunitat, per les accions protagonitzades "de manera sistemàtica" des del 18 de març de 2017 per militants i simpatitzants de la formació d'extrema dreta Democracia Nacional i Democracia Nacional Jove.





Aquest grup, segons el fiscal, es va aprofitar de les protestes dels veïns contra la futura obertura d'un centre de culte islàmic al carrer Japó per "manipular políticament i exaltar als veïns", de manera que l'oposició a l'oratori s'incrementés i amendrentar amb això als responsables perquè no la obrissin, impedint d'aquesta manera el lliure i legítim exercici de dret constitucional de llibertat religiosa.





Algunes de les accions van consistir en penjar embotits de porc a la porta -una carn considerada impura per la religió musulmana, tapar els panys amb greix de porc o silicona, llançar pintura vermella emulant la sang i enganxar adhesius amb missatges com 'Espanya cristiana no musulmana', 'Aquesta és la nostra terra i anem a defensar-la' i 'Sis milions d'aturats, sis milions d'immigrants a casa, recuperem nostre país'.