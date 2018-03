Dolors Torrents i la Fundació Badalona Capaç, premis Trencant Invisibilitats

Lliurament dels premis Trencant Invisibilitats





La badaloní Dolors Torrents i la Fundació Badalona Cápac han estat reconegudes amb el premi Trencant Invisibilitats 2017, en l'acte institucional de l'Ajuntament de Badalona per commemorar el Dia Internacional de les Dones.





Torrents, que col·labora activament amb Dincat, ha estat reconeguda per la seva lluita pel dret a vot de les persones amb discapacitats intel·lectuals, ha informat aquest dijous l'Ajuntament en un comunicat.





La Fundació Badalona Capaç ha estat premiada per la seva tasca contra l'exclusió de les dones amb diversitat funcional de la ciutat, combatent el seu doble discapacitat: per raó de gènere i per la mateixa discapacitat.