Tajani: "No hi ha moltes petites pàtries, hi ha una que es diu Espanya"

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha defensat aquest dijous a València la importància de defensar "la unitat de la pàtria" tant l'europea, la d'Espanya i, si escau, la d'Itàlia. En aquest sentit, ha subratllat: "No hi ha moltes petites pàtries, n'hi ha una que es diu el meu país, Itàlia, i per a vosaltres que es diu Espanya".





Així s'ha pronunciat Tajani durant la seva intervenció en les jornades que el Grup Popular Europeu ha organitzat a València per parlar sobre política d'innovació, on ha advertit que a Europa i a Itàlia també es viuen "moments difícils i complicats" per l'auge de els partits populistes, pel que ha reivindicat els valors que defensa el PP, tot i que "no sempre és fàcil".





En aquest sentit, ha puntualitzat que per al PP és "molt important defensar la unitat d'Espanya" com així ho ha es fet en totes cimeres i reunions que ha celebrat el PP i les institucions europees.





"Defensar la unitat del país, també del meu, és important perquè no puc compartir la proposta de regalar passaports d'un altre país a la minoria alemanya sense acord perquè estem junts", ha remarcat.





D'aquesta manera, ha incidit que "no hi ha fronteres" i no cal mirar enrere, sinó "cap endavant". "És important defensar la unitat de la pàtria: la pàtria europea, la d'Espanya i la d'Itàlia. No hi ha moltes petites pàtries, n'hi ha una que es diu el meu país Itàlia i per a vosaltres es diu Espanya", ha puntualitzat.





Pel que fa als resultats electorals a Itàlia, ha admès que el PP no ha guanyat els comicis, però la dreta ha aconseguit el major nombre de senadors, pel que ha puntualitzat que va a veure què es pot fer a la coalició de dreta per "defensar els valors del PP".