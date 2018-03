Torrent demana al jutge Llarena que faciliti la investidura de Jordi Sànchez dilluns

Roger Torrent defensa la investidura de Sànchez





El president del Parlament, Roger Torrent, ha enviat un escrit al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena en què li demana que "acordi tot el que sigui necessari" perquè el diputat Jordi Sànchez (JxCat) pugui sotmetre's al debat d'investidura convocat per el dilluns 12 de març.





En l'escrit defensa que Sànchez compleix amb "tots els requisits establerts per la pròpia Constitució per sotmetre a debat d'investidura", i assegura que no hi ha marge per a la discrecionalitat ni les restriccions.





Torrent també exposa que "només el president del Parlament pot nomenar candidat a la investidura i pot fixar la data del ple".