Cs presenta un escrit a Torrent per desconvocar el ple d'investidura del dilluns

Cs ha registrat aquest dijous al Parlament un escrit dirigit al president de la Cambra, Roger Torrent, i la Mesa en el qual sol·licita desconvocar el ple de dilluns, programat per a les 10 hores per investir el candidat de JxCat, Jordi Sànchez.





En declaracions als periodistes des dels passadissos del Parlament, el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha assenyalat les dificultats que presenta investir Sànchez -està a la presó- i ha conclòs: "Tots sabem que aquest ple de dilluns no se celebrarà".





Carrizosa ha previst que no hi hagi davant del dilluns una decisió sobre si Sànchez pot o no anar a l'hemicicle, pel que ha conclòs que el més recomanable és desconvocar el ple i evitar que el Parlament "només s'obri per cometre il·legalitats.