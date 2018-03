Cinc detinguts per blanquejar diners amb el subministrament de carn de kebab

La Guàrdia Civil ha detingut aquest dijous cinc persones, i investiga altres 15 a Barcelona i Alacant, que pertanyen a una organització criminal que blanquejava diners a través d'un entramat d'empreses "pantalla" dedicades a la venda de carn de kebab.





En el marc de l'operació 'Doner Halal', se'ls investiga per suposats delictes contra Hisenda com blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal, activitat delictiva que desenvolupaven entre els països d'Espanya i Alemanya mitjançant el transport de gran quantitats de diners via aèria.





Les investigacions es van iniciar el 2015, quan agents de la Guàrdia Civil van detectar a l'Aeroport de Barcelona-el Prat, que setmanalment s'estava transportant des d'Espanya cap a Alemanya grans quantitats de diners.





L'Institut Armat va constatar que cada dissabte un individu transportava via aèria fins a la localitat alemanya de Düsseldorf, quantitats de diners en efectiu que oscil·laven entre els 90.000 i els 200.000 euros, havent-se superat en alguna ocasió els 300.000 euros.





Aquests traspassos es feien passar com "llistats de factures" emesos per una empresa alemanya, dedicada al subministrament de carn de kebab, a societats espanyoles, la més important situada a la província de Barcelona, de les que posteriorment es va descobrir que la majoria eren societats instrumentals, ja que no se'ls coneixia ni domicili ni centre de treball o indici que demostrés que tenien veritable activitat comercial.