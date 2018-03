El CGPJ denienga el reingrés de Santi Vidal a la carrera judicial

Santi Vidal no reingressar en la carrera judicial.





La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha denegat aquest dijous al magistrat i exsenador d'ERC Santi Vidal el reingrés al servei actiu en la carrera judicial.





Ho ha decidit així perquè les seves manifestacions i intervencions públiques efectuades mentre estava suspès en funcions per participar en la redacció per a una Constitució a Catalunya, revelen la seva "falta de lleialtat a les institucions de l'Estat ia la Constitució".





L'òrgan de govern de jutges informa en una nota que s'ha constatat una "falta d'actitud" del magistrat, que avui complia tres anys de suspensió de funcions per una falta molt greu d'ignorància inexcusable en el compliment dels deures judicials.





Li recorda que en aquest temps tenia privat els drets inherents a la seva condició de jutge però no va suposar la pèrdua de la seva condició de membre de la carrera judicial.





Per això la suspensió "no li disculpa de les seves obligacions bàsiques, com és primera d'elles la de lleialtat constitucional", respon la Comissió en base a la sol·licitud formulada pel propi Vidal el passat 24 de gener quan va demanar el seu reingrés al servei actiu després perdre la plaça de magistrat a l'Audiència Provincial de Barcelona. Per a això havia d'obtenir la prèvia declaració d'aptitud per part del Consell General del Poder Judicial.





La Comissió considera que el jurament ha estat "repetidament incomplert" pel magistrat durant els últims tres anys i que "no es tracta de fer tot repetidament sobre el magistrat les conseqüències punitives de les faltes per les quals ja ha estat sancionat", sinó evidenciar "la inexistència de present de la seva capacitat per jutjar i fer executar el jutjat" a la vista de les manifestacions i intervencions públiques efectuades en aquest temps.





FUTUR ESTAT CATALÀ





Es refereix el CGPJ a les declaracions fetes per l'exsenador de la formació independentista a diferents conferències a Catalunya entre els mesos de novembre i desembre de 2016 en què va apuntar, entre altres aspectes, que el Govern va obtenir de forma il·legal les dades fiscals dels catalans per crear una Hisenda pròpia.





"Ja tenim perfectament delimitat, a través d'un treball de camp molt exhaustiu, quants d'aquests 801 jutges s'aniran al seu Estat (...) I en el cas que vulguin quedar-se hauran de passar uns filtres (...) El que no podem tenir és gent que es quedi aquí de quintacolumnista ", és una altra de les frases que Vidal va pronunciar en referència al nombre de jutges a Catalunya que sortirien del territori després de la buscada independència del mateix.





La Comissió Permanent també ha estudiat altres expressions seves en què es deia a incomplir i desobeir les resolucions dels tribunals i del Tribunal Constitucional davant les suspensions que efectivament van ser tenint lloc de les conegudes com a lleis de desconnexió. "¿Tot això que farem està d'acord amb la legalitat espanyola? No, i crec que no cal que us expliquem per què", va dir en el seu moment.





"PROSELITISME DE LA SEVA DESOBEDIÈNCIA"





Amb tot, conclou que "l'actuació pública del magistrat Santiago Vidal durant el temps de compliment de la suspensió implica una evident pertorbació a la reputació i imatge amb la qual el poder judicial ha d'aparèixer per al compliment de les seves altes funcions en un Estat democràtic social i de dret i la constatació de la seva falta de lleialtat a les institucions de l'Estat ia la Constitució.





En les al·legacions formulades al CGPJ, Vidal ha apuntat que aquestes declaracions les va realitzar en la seva condició de senador, emparat per tant en la inviolabilitat que li reconeix l'article 21 del Reglament del Senat.





Va dir que va renunciar a la seva acta assumint la seva responsabilitat política com a conseqüència de la negligència de no haver contrastat degudament les fonts d'informació en què es basaven les seves manifestacions, però que denegar-li el reingrés al servei actiu a tan sols dos anys de l'edat de jubilació constituiria un dany irreparable.