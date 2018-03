Rajoy, amb un llaç morat, promet treballar per la igualtat "real"

Rajoy ha lluït un llaç morat.





El president del Govern i del PP, Mariano Rajoy, llueix un llaç morat aquest dijous, Dia Internacional de la Dona, en la trobada que celebra el PPE a València, on ha expressat el seu compromís de "seguir treballant en defensa de la igualtat real entre homes i dones sense regatejar un sol esforç ".





Rajoy, que ha arribat acompanyat de la ministra de Defensa i secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal; la presidenta del PPCV, Isabel Bonig; el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, i el portaveu del PP en aquesta institució, Esteban González Pons, tots ells amb el llaç morat, no s'ha pronunciat sobre la vaga feminista a la seva arribada davant les preguntes dels mitjans però ha dedicat uns minuts del seu discurs a la commemoració d'aquest 8 de març.





"Creiem en una Europa que defensi que la igualtat de la dona segueixi sent un valor fonamental no només per als nostres partits, sinó per al conjunt de la societat", ha dit, per expressar el seu compromís de "seguir treballant en defensa de la igualtat real entre homes i dones sense regatejar un sol esforç ".





Segons ha dit, la jornada d'aquest dijous "serveix per impulsar un debat i conscienciar a tots que el que hem de fer és continuar treballant en favor de la igualtat tots i cada un dels dies de l'any".





"Mentre segueixi havent-hi en qualsevol racó d'Europa qualsevol desigualtat, el PPE no pararà fins que sigui eradicada", ha conclòs.