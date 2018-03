El pianista polonès Rafal Blechacz torna al Palau amb peces de Chopin i Mozart

Rafal Blechacz actuarà al Palau.





El pianista polonès Rafal Blechacz actuarà de nou al Palau de la Música Catalana el dimarts 13 de març per interpretar peces de Frédéric Chopin com la 'Polonesa Heroica' i de Wolfgang Amadeus Mozart com el 'Rondó per a piano n.º3, en la menor : KV 511 ', entre altres.





Entre les peces que interpretarà Blechacz també figuren la 'Sonata n.º28, en la major; op. 101 ', de Ludwig van Beethoven, i la' Sonata n.º2, en sol menor; op. 22 ', de Robert Schumann.





Conegut mundialment per les seves interpretacions de Chopin, el pianista no actuava a Barcelona des de feia més de deu anys, i no trepitjava al Palau de la Música Catalana des de 2009.