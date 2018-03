Espanya, entre els països de la UE amb més bretxa de gènere en pensions

La bretxa de gènere a Espanya és més accentuada.





Espanya és el novè país de la Unió Europea on la bretxa de gènere en pensions és més accentuada: les dones pensionistes d'entre 65 i 79 anys van cobrar el 2016 gairebé un 34% menys que els homes d'aquesta mateixa franja d'edat, segons les últimes dades d'Eurostat.





Tot i que la mitjana europea es va situar per sobre (37,2%), aquesta dada situa Espanya com el novè país amb més desigualtat dels 28 que integren la UE, tal com recull l'Informe d'Igualtat de 2017 elaborat per Comissió Europea.





Els Estats membres que van liderar el 2016 el rànquing de la desigualtat en pensions van ser Xipre (48,6%), Països Baixos (45,4%) i Malta (44,78). Alemanya i el Regne Unit també van registrar pitjors dades que Espanya amb un 42,1% i un 34,7% de bretxa de gènere respectivament.





Tot i que Espanya ha reduït lleugerament aquesta bretxa en els últims anys (36,7% el 2013), com també ho han fet la majoria de països europeus, Brussel·les ha advertit de la necessitat de més avenços.





"El tema de la igualtat de gènere ocupa un lloc preferent en l'agenda, però sobre el terreny el progrés és encara lent", ha afirmat el vicepresident de la Comissió Frans Timmermans.





"Per aconseguir un canvi real per a les dones necessitem convertir la conscienciació i les intencions en accions concretes", ha expressat.





L'informe també mostra que les dones europees estan millor formades que els homes però segueixen infrarepresentades en llocs de decisió de les empreses i encara guanyen de mitjana un 16% menys.





INFORME SOBRE LA DONA EN L'ERA DIGITAL





A més, un altre estudi sobre la dona en l'era digital presentat aquest dijous a Brussel·les posa en relleu que només una de cada quatre dones amb estudis superiors està graduada en algun camp relacionat amb la tecnologia.





Aquest mateix informe assegura que un major nombre de dones ocupades en llocs relacionats amb l'era digital es traduiria en un augment anual del producte interior brut europeu de 16.000 milions.