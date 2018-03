Li han de recordar cada nit que el seu marit li va demanar el divorci

Una dona russa de 29 anys va perdre la memòria i trenca a plorar cada vegada que es recorda de que el seu marit li va demanar el divorci al novembre de 2017. Durant el dia, per la seva amnèsia, Veronika Mescheryakova, de 29 anys, pensa que el seu company està treballant i que tornarà a la nit.





Segons 'The Mirror', la jove pateix una forma aguda de profiria, una malaltia que pot causar pèrdua de memòria a més d'altres símptomes, com dolor intens i problemes respiratoris.





Veronika Mescheryakova ja va ser sotmesa a una cirurgia fa anys per alleujar els seus símptomes, però continua sufirendo pèrdua de memòria a curt termini i roman amb els membres paralitzats.





Precisament per l'estat en què va quedar el seu marit va demanar el divorci. I la mare de Veronika ha de contar-cada dia a la seva filla que el seu ex gendre no va a tornar a casa.









Els mitjans de comunicació locals van revelar que la mare de la jove està ajudant aprendre a caminar de nou i espera que la parella torni ajuntar-se.





La notícia ha emocionat als russos i fins i tot alguns han suggerit que se li digui a Veronika Mescheryakova que ha estat ella la que va demanar el divorci.