El Cercle d'Empresaris anima les empreses a apostar per la conciliació de la vida laboral i familiar

Javier Vega de Seoane, president del Cercle d'Empresaris, ha destacat durant la celebració de l'Observatorio Colón-organitzat aquest dijous 8 de març per PeopleMatters i amb el patrocini de Gas Natural Fenosa- que "és molt important consolidar la incorporació de la dona al treball , implantant mesures de conciliació de la vida familiar i laboral adequadament repartides entre homes i dones, com passa als països nòrdics ".





El Cercle d'Empresaris va presentar l'any passat un estudi, 'Estat de Benestar: Consolidar la incorporació de la dona al treball i augmentar la natalitat', en què es destacava la necessitat d'obrir un debat sobre el futur de la natalitat a Espanya per revertir un envelliment de la població que, segons el parer del Cercle d'Empresaris, dificultarà la sostenibilitat l'Estat de Benestar.





"Espanya és un país en el qual les taxes de longevitat augmenten, les de natalitat disminueixen i els partits polítics no es prenen prou seriosament aquest problema per considerar-lo de llarg termini. El creixement vegetatiu de la població espanyola és negatiu pel fet que la taxa de fecunditat es troba a 1,33 nens per dona, tant per mantenir la població necessitaríem 2,1. per aquest motiu proposem polítiques que ajudin a la conciliació, afavoreixin la natalitat i impulsin la incorporació de la dona al mercat laboral, combinades amb una adequada política d'immigració ", ha afegit Vega de Seoane.





L'Observatorio Colón ha congregat aquest dijous al Reial Club de Polo de Barcelona a uns 70 directius de RRHH de les principals empreses d'Espanya. La ponència del president del Cercle d'Empresaris ha tingut com a títol 'Les reformes que es necessiten per poder competir'.





Vega de Seoane ha animat a les empreses a apostar per la conciliació de la vida laboral i familiar per raons de responsabilitat social i econòmica, afegint que "cal obrir un debat sobre quin hauria de ser a futur l'esquema de l'horari de la jornada laboral per assimilar al dels països del nostre entorn ".





Per la seva banda, Alfonso Jiménez, soci director de PeopleMatters, ha afirmat que "la participació de la dona en el mercat laboral no ha avançat en els últims anys. Les xifres de la desigualtat deixen al descobert la ferida profunda de la bretxa salarial: Espanya ocupa el lloc 122 de 144 països. la bretxa salarial entre homes i dones a Espanya continua oberta. Això no només afectarà a la quantitat de diners que rebrem per hora de treball, és que afectarà també al nostre futur, a la jubilació ".





AUGMENTAR L'EDAT DE JUBILACIÓ





El president del Cercle d'Empresaris també ha explicat la importància d'allargar l'edat de jubilació més enllà dels 67 anys per per donar resposta a la major esperança de vida que la societat està experimentant, contribuir a la sostenibilitat del Sistema i garantir unes pensions dignes .





Tot i això, ha recalcat que "hauria de ser una opció voluntària per als treballadors i, a més, incentivat per l'Estat, molt més del que està en l'actualitat".





"És inconcebible que els partits, atrinxerats al voltant del Pacte de Toledo, no hagin pres ja mesures de fàcil aplicació com podria ser ampliar l'edat de jubilació amb caràcter voluntari. D'aquesta manera, a més de contribuir a resoldre el greu problema que afecta el futur de les pensions, s'obtindrien ingressos fiscals addicionals per la nova activitat econòmica generada. Així mateix, permetria retenir el talent sènior amb efectes positius per a la formació dels joves, mitjançant la transmissió del seu coneixement i experiència ", va concloure Vega de Seoane.