Un enfortit Girona FC rep a un Depor en hores baixes

El Girona FC rep aquest divendres 9 de març al Deportivo de la Corunya a Montilivi --21.00 hores-- en el partit avançat de la jornada 28 de Laliga Santander, un duel que si guanyen els catalans els valdria per dormir en posicions europees i pressionar al Vila-real, mentre que els gallecs, en una situació complicada, han de guanyar per sortir provisionalment de la zona de descens.

Els de Pablo Machín tenen una primera oportunitat daurada d'apostar ferm per estar l'any que ve a la Lliga Europa, si més no. Després de guanyar el Vila-real a l'Estadi de la Ceràmica (0-2) en la passada jornada, poden arrabassar ni que sigui per unes hores la sisena plaça en cas de guanyar davant el seu públic per sisena vegada consecutiva.





Montilivi està sent un fortí i gran part de la culpa de la bona situació de lliga d'un Girona que, un cop aconseguit l'objectiu de la permanència, mira sense por i amb il·lusió a aquesta sisena plaça que tenen, ja, a tir. Però un empat, que els igualaria el Vila-real amb 41 punts, no és suficient atès que per darrere tenen altres rivals, com Eibar, Celta i Betis, que també pressionen.





Del 6-1 encaixat al Camp Nou es van recuperar ràpid els 'gironins', guanyant a dos rivals directes com el Celta de Vigo i el Vila-real. Ara reben a un Deportivo de la Corunya que està en una lluita ben diferent, en la qual molts situaven a un recent ascendit com el Girona abans de començar la temporada; la del descens.





Els gallecs no aixequen cap malgrat haver tallat des del club les de Pepe Mel i Cristóbal Parralo i tenir ara a Clarence Seedorf al capdavant de l'equip. L'holandès suma tres derrotes i dos empats en els seus primers cinc partits, i la victòria és més que necessària per no enfonsar-se més a la taula. L'escenari és complicat, davant un Girona crescut, però potser aquí tinguin el fil per estirar.





Davant l'Eibar, un equip en situació parella a la del Girona, van aconseguir un empat a Riazor (1-1) igualant gràcies a Andone el gol inicial d'Inui. La lleugera millora en el joc ha, però, ser constant per traduir-se en punts i poder sortir de la zona de descens, que deixarien assaltant Montilivi i trencant el somni europeu dels matalassers.