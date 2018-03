El FC Barcelona es compromet a aconseguir la "plena igualtat" de gènere en el futbol

L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha participat en la jornada 'És futbol i és femení'. / FOTO: FCB





El FC Barcelona s'ha sumat a la celebració del Dia Internacional de la Dona i tant el president del club, Josep Maria Bartomeu, com el seu entrenador, Ernesto Valverde, s'han compromès a defensar i promocionar i equiparar els seus equips femenins en tots els àmbits i aspectes.





Bartomeu ha assegurat que el club blaugrana té entre els seus reptes de present aconseguir la "plena igualtat" de gènere en el futbol i per això han donat el "primer pas" de professionalitzar el futbol femení a l'entitat, tot i que reconeix que falta, per exemple , donar més cabuda a les dones a la Junta Directiva que presideix.





"Ens agradaria trencar mites i estereotips. Volem demostrar que la presència de la dona en l'esport és una veritat incontestable. El paper de la dona al FC Barcelona, el camí cap a la plena igualtat, i cap al reconeixement a totes les àrees de la nostra entitat, implica un repte que assumim en tota la seva dimensió ", va assegurar en l'obertura de la jornada 'és futbol i és femení' en el marc del Dia de la Dona.









El president blaugrana també va acceptar la seva part de culpa en el fet que només una dona forma part, ara mateix, de la seva Junta Directiva. "Hi ha hagut moltes dones directives al Barça, aquest cop i em toca a mi només en tenim una, Maria Teixidor, així que hi ha molt camí a fer", va reconèixer Bartomeu en referència al seu vicesecretària de Junta.





Bartomeu ha recordat que "el 26% dels socis són dones, tenim més de 700 esportistes i moltes treballadores, el 44% del total de treballadors són dones, i em sento orgullós. Amb la professionalització del primer equip de futbol femení hem fet un pas i hem de donar més passes perquè es professionalitzin altres equips femenins ", es va comprometre.





Valverde: "La distància entre el femení i el masculí és molt propera"





Per la seva banda, l'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha assegurat durant la jornada 'És futbol i és femení' que la distància entre el futbol masculí i el femení ja és "molt pròxima" i, tot i que aposta per seguir treballant per la igualtat en un "procés llarg", ha comentat que li agrada veure partits de noies i que aposta per veure-les jugar al Camp Nou.





"M'agrada veure futbol femení. La distància entre el femení i el masculí és molt propera. No és un altre esport, però és cert que el que estem vivint en els últims anys no es veia abans", va assegurar durant la ponència compartida amb el seu homòleg del primer equip femení del Barça, Fran Sánchez, a l'Auditori 1899.





Valverde va comentar que, tot i poca distància que hi ha pel que fa a nivell esportiu, sí que n'hi ha en terme de visibilitat, i és en aquest camp on han de seguir treballant per la igualtat. "Hi ha esports que han tingut més visibilitat mediàtica com el tennis, el futbol femení no. Aquests passos que s'estan donant en poc temps no s'havien vist abans, però és un procés llarg", ha reconegut.





Un aspecte a tenir en compte per al tècnic és que, de la mateixa manera que es fa en el futbol masculí, s'hauria de crear una Masia consolidada de futbol femení. "Caldria crear futbol base perquè les nenes puguin avançar en aquestes categories que abans ni existien. La visibilitat genera afició i amb el temps s'aconseguirà segur", ha augurat.