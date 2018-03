Sánchez Melgar anuncia que la Fiscalia informarà aquest divendres sobre Jordi Sánchez

Sánchez Melgar avança que la Fiscalia decideix el divendres.





El fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, ha apuntat aquest dijous que el seu departament "probablement" no esgotarà el termini màxim donat pel magistrat del 'Procés' al Tribunal Suprem, Pablo Llarena.





Així el ministeri fiscal informarà aquest divendres sobre si s'ha d'atorgar la llibertat a qui va ser president de l'ANC i candidat a presidir la Generalitat J ordi Sánche z o si bé concedir-li permís per a acudir a la sessió d'investidura convocada per dilluns que ve.





Així ho ha manifestat aquest dijous durant la seva intervenció en un dinar-col·loqui organitzat pel Club Segle XXI, en què ha rebutjat avançar quina serà la postura del Ministeri Públic en aquest cas.





"Probablement demà donem resposta però no per tàctica, sinó per doctrina", ha assenyalat.