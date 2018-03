Pere Soler i César Puig, exnúmero dos de Forn, davant de la jutge per l'actuació dels Mossos el 1-O

César Puig i Pere Soler al costat de Forn i Trapero.





La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha citat en qualitat d'investigats per aquest divendres a les 9.00 hores a l'exdirector dels Mossos d'Esquadra Pere Soler i l'exsecretari general de l'Interior César Puig per l'actuació d'aquest cos policial al referèndum il·legal l'1 d'octubre a Catalunya.





La jutge, que aquesta setmana ha ampliat el termini d'instrucció 18 mesos més després de declarar la causa complexa, accedeix parcialment a la petició formulada per la Fiscalia que va demanar la seva imputació en la causa per sedició en la qual també estan sent investigats l'excap d'aquest cos policial Josep Lluís Trapero i la intendent Teresa Laplana.





En el seu acte, la titular del jutjat central d'instrucció número 3 va exposar que els fets que s'instrueixen en aquesta causa, és a dir, els incidents en els registres de la Conselleria de Barcelona els dies 20 i 21 de setembre i la consulta il·legal, revesteixen els caràcters de dos delictes de sedició i en particular com a constitutiu d'un altre d'organització criminal.





El Ministeri Públic va demanar que s'ampliés la investigació en aquestes dues persones perquè considera que la seva actuació va ser "decisiva" i perquè no consta que intentés evitar el referèndum, sinó més aviat al contrari, es va tractar d ' "enganyar" a les autoritats fent veure que es complien amb les directrius acordades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





NO VAN EVITAR LA CONSULTA IL·LEGAL





"Tant Pere Soler, com el seu major, Josep Lluís Trapero, es van veure en l'obligació de transmetre la sensació que acatarien aquella ordre quan en realitat no tenien la més mínima intenció de fer-ho, per contra, la seva col·laboració en la celebració del referèndum va anar més enllà de la inactivitat i es va convertir en acció a favor del seu consumació ", resa l'escrit remés el passat 21 de febrer.





Fins al moment en la causa s'investigaven a Josep Lluís Trapero i la intendent dels Mossos Teresa Laplana.





L'excap dels Mossos va declarar en seu judicial el 23 de febrer passat per tercera vegada el passat divendres després imputar-li un nou delicte de sedició en relació amb la consulta de l'1 d'octubre.





En la seva declaració davant la magistrada va precisar que es va reunir fins a dues vegades amb l'expresident Carles Puigdemont els dies previs al referèndum per mostrar la preocupació dels Mossos per la seguretat ciutadana en aquesta jornada, tot i que no va demanar que desconvoqués perquè no estava entre les seves funcions .