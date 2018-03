El 016 és gratis i no deixa rastre a la factura.





La coordinadora del Grup de Treball d'Atenció a la Dona de Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (SEMERGEN), la doctora Ana Rosa Jurat, ha alertat, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que es va celebrar aquest dijous, que només un 5% dels casos de violència de gènere denunciats són detectats des d'Atenció Primària, el que deixa veure que hi ha "infradiagnòstic" d ' "un dels grans mals d'aquesta xacra a Espanya"





Segons la seva opinió, "és una dada altament preocupant que ens orienta sobre la prioritat que suposa millorar la detecció i intervenció inicial en aquests casos".





Per això, demanen, per superar aquests dèficits, aconseguir especialització dels metges de Família en la detecció i atenció d'aquests problemes, així com en la formació d'equips multidisciplinaris amb professionals de Treball Social i Psicologia.





La societat mèdica, que reivindica el paper que les dones tenen dins de la societat, recorda que són els metges d'Atenció Primària del que ofereixen el primer nivell assistencial com un lloc de suport i guia per a totes les usuàries del Sistema Nacional de Salut que pateixen violència de gènere.





"Des SEMERGEN volem que les dones considerin l'Atenció Primària com el nivell assistencial més favorable per compartir la seva experiència de maltractament. Aquest tipus de violència és un problema de salut que ha de ser abordat des de la Medicina de Família com a tal, sense pensar únicament en les derivacions judicials, policials o d'un altre tipus ", ha assenyalat el doctor José Luis Llisterri, president de SEMERGEN.





Així mateix, ha recordat que "només des de la redefinició dels rols familiars i socials, la superació del masclisme com a model cultural i social, l'eliminació de l'abús de poder com a forma de relació, el compromís polític i social i l'afrontament decidit de la desigualtat de gènere podrem superar la bretxa que existeix avui dia entre dones i homes ".





En aquest sentit, el doctor Carlos San Martin, coordinador del Grup de Treball de Sexologia de SEMERGEN, afirma que es troba a faltar el lideratge del Ministeri de Sanitat en la formació dels professionals per a la detecció i intervenció de la violència de gènere.





Així mateix, "les facultats de Medicina no inclouen formació específica i detallada d'aquest problema, i en l'aprenentatge dels MIR no es té molt en compte, tot i que és una de les causes de major morbimortalitat en les dones per sota de 40 anys ", denuncia.





Aquestes mancances, conclou, "fan que el metge no se senti sempre segur en l'abordatge de la violència de gènere i no sàpiga molt bé com fer-ho, perdent fins i tot l'oportunitat de detectar precoçment nous casos".