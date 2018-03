Girona sanciona l'Exèrcit amb no assistir al saló Expojove durant tres anys

Fira de Girona ha acordat sancionar les Forces Armades per incompliment de la normativa durant el saló de formació Expojove amb no assistència durant tres anys per l'ús de l'uniforme.





En una piulada al perfil de Twitter de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat: "Hem acordat sancionar les Forces Armades per incompliment de la normativa de Fira de Girona durant el saló Expojove, en què no van complir amb el codi ètic ".





"La sanció és de tres anys, en els quals no podrà assistir" a l'Expojove, ha assenyalat, un saló que enguany se celebrarà al Palau de Fires de Girona de l'11 al 14 d'abril.





L'alcaldessa de Girona ja va mostrar en la passada edició la seva disconformitat amb la presència de l'Exèrcit amb uniforme a la sala, ja que el Patronat de Fira de Girona té un codi ètic que prohibeix elements bèl·lics.





El patronat va comunicar a l'Exèrcit aquest nou codi i que aquest va eliminar el seu estand la presència d'imatges de combat, però que el consistori considera l'uniforme com un element bèl·lic i ha considerat que no hi va haver "una actuació lleial" per part de l'Exèrcit per complir el codi.