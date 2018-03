Un 15% dels espanyols se sent trist o deprimit sovint

Més del 15 per cent dels espanyols ha admès que s'ha sentit trist o deprimit molt sovint o sovint, mentre que el 31 per cent afirma que li ha passat algunes vegades en l'últim any, segons l'últim Baròmetre d'Opinió del Centre d' investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de febrer.





No obstant això, la dada positiva és que fins a un 52 per cent ha assenyalat que mai o gairebé mai s'ha sentit deprimit o trist, d'ells un 29 per cent ha negat sentir-se així alguna vegada en l'últim any.





Per sexes, s'observa que es tracta d'un problema que afecta més a les dones que als homes (52% i 38%, respectivament), mentre que per edat és a la franja d'edat de 45 a 64 anys quan més població es veu afectada.





En ser preguntats per si s'han sentit sols, el 75 per cent de la població enquestada ha manifestat que gairebé mai o mai, una dada molt alt enfront del 8,6 de la població que admet sentir-se així molt sovint o sovint. En aquest cas, són els homes els que menys se senten sols (80% enfront del 71% de les dones).





De fet, el 60,6 per cent ha manifestat gaudir de la vida molt sovint o sovint, i fins a un 26,9 per cent admet que ho fa algunes vegades; només el 11,3 no ho fa mai o gairebé mai. Per sexes les dones avancen per poc als homes (36% enfront del 60%), mentre que per rang d'edats són els joves de 18 a 24 anys el que més admeten passar-ho bé sovint.





De la mateixa manera, gairebé la meitat de la població ha afirmat que mai o gairebé mai ha dormit malament en l'últim any, mentre que un 21 per cent si manifesta que sovint o molt sovint té problemes per dormir. Per sexe, són els homes el que millor dormen (55% davant del 40% de les dones), i, per edat, són els més grans de 55 a 64 anys el que més problemes tenen a l'hora d'agafar el son.





QUIN ÉS L'ESTAT DE SALUT DELS ESPANYOLS?





D'altra banda, en l'últim Baròmetre, la inquietud per la sanitat s'anota un 12,7% i s'avança a la independència de Catalunya com a cinquè problema del país, per davant es troben l'atur, la corrupció i el frau.





No obstant això, en els últims 12 mesos, un 68 per cent de la població ha afirmat que el seu estat de salut ha estat molt bo, bo, una dada molt elevat enfront dels que van assenyalar que era regular (23,7%) i dolent o molt dolent (9,3%). Sent la població d'entre 35 i 54 anys la que millor valora com es troba.