El FC Barcelona Lassa busca recuperar el seu honor a l'Eurolliga davant l'Estrella Roja

El FC Barcelona Lassa rep aquest divendres 9 de març a l'Estrella Roja de Belgrad al Palau Blaugrana --21.00 hores--, a la jornada 25 de la Fase Regular de l'Eurolliga, amb la intenció d'aconseguir una victòria que els permeti seguir creixent com a bloc i salvaguardar l'honor, atès que els 'play-off' ja no estan al seu abast malgrat l'obstinació de la lògica matemàtica.

Són cinc victòries les que separen el Barça Lassa d'aquest 'Top 8' i queden sis jornades per disputar-se. Però els catalans, penúltims a la taula, ja no miren a estar a la següent ronda sinó que pensen en millorar, en guanyar bé, en agafar presència per a futurs reptes en la Lliga Endesa com seran els 'playoffs' pel títol domèstic.





Però guanyar a l'Eurolliga dóna prestigi, sempre, tot i no tenir un objectiu davant. Va assegurar el tècnic blaugrana, Svetislav Pesic, en la prèvia que li importava guanyar però més que això el com es pugui guanyar, i va negar rotundament que vagin a subestimar el rival oa pensar en el Clàssic del diumenge 11 de març a la Lliga Endesa.





Acumula el Barça Lassa cinc derrotes consecutives en aquesta Eurolliga que serà per oblidar llevat que la tanquin de la millor manera possible. I un motiu per intentar guanyar l'Estrella Roja és retornar-los el 90-82 del Aleksandar Nikolic Hall. Els serbis van ser superiors en la primera volta, amb un Taylor Rochestie imparable (22 punts) i l'ambient al seu favor.





Encara sense Kevin Séraphin, que aquesta setmana ha començat a entrenar parcialment amb el grup, l'equip blaugrana arriba a la cita sense més baixes i amb la intenció de posar en joc la millora esperada. Difícilment Palau acceptarà una altra derrota més a casa, tot i que guanyar la Copa del Rei va donar confiança a jugadors i afició i un marge de paciència que encara té crèdit.