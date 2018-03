ERC demana una majoria àmplia per superar les "debilitats" del procés

ERC demana una majoria social





El líder d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general del partit, Marta Rovira, han cridat aquest divendres a superar les debilitats del republicanisme a través de la creació d'una majoria àmplia i transversal per entrar "en una nova fase de país".





"Hem mesurat les nostres forces, hem constatat la nostra fortalesa però també les nostres debilitats. Si la nostra fortalesa es manté intacta i som capaços de superar les nostres debilitats, ens en sortirem. Per fer-ho necessitem més consistència i una majoria sòlida, àmplia i transversal per superar la divisió de blocs", escriuen en un article a quatre mans dirigit a la seva militància.





Es mostren convençuts que només podran transformar la realitat si acumulen una suma democràtica i pacífica ingent, i conclouen: "Com a país hem d'entrar en una nova fase. Tot el que fem -tot- a partir d'ara ha de servir per ampliar base".





El missatge de tots dos dirigents d'ERC arriba després que el portaveu del partit al Congrés, Joan Tardà, cridés diumenge en un altre article a estendre ponts amb els comuns i a dialogar amb els socialistes.





La missiva de Junqueras i Rovira crida a la reflexió, "a comptar fins a tres" per tirar endavant allò que generi consens i complicitats cap al projecte republicà, i per descartar el que no ho generi.





"Hem d'anar més enllà del regat curt, dels cops de volant. Posar les llargues per sumar i aconseguir tots els nostres objectius democràtics", exposen i incideixen en què la força democràtica per superar els interessos de les aliances conservadores que no volen transformar la realitat necessita ser enorme.





Un missatge que arriba després que els republicans pactessin dijous amb JxCat un document amb un pla de Govern per intentar desbloquejar la investidura de Jordi Sànchez que van lliurar a la CUP, que ara els anticapitalistes estan analitzant per decidir si avalen fer president al candidat de JxCat.





En la seva carta, afegeixen que l'acumulació de força democràtica exigeix de "fermesa i serenitat, convenciment i intel·ligència, i esforç rigorós i sostingut", tant individual com col·lectiu, de manera que criden a cadascun dels militants a realitzar la seva tasca de millor manera possible, ja sigui en l'àmbit de la mobilització política, social o professional.





"Tenim un país per salvar. Un futur per construir. Necessitem que treballadors, autònoms, empresaris, pagesos i botiguers siguin exemplars en la seva feina", exposen, i criden a fer-ho també a joves investigadors que vulguin realitzar la seva tasca a Catalunya connectats amb el món.





Tot això perquè consideren que sense esforços individuals i col·lectius no es construirà el futur que els catalans mereixen perquè, entre altres coses, no s'aconseguiran "les majories àmplies i transversals imprescindibles".