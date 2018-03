Colau s'oposa a noves eleccions a Catalunya perquè suposen "molts mesos més de 155"

Colau s'oposa a noves eleccions a Catalunya





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat als grups independentistes del Parlament que arribin a un acord per formar Govern i ha advertit que la convocatòria de noves eleccions a Catalunya si no s'investeix un president de la Generalitat "vol dir molts mesos més de 155".





"Per responsabilitat, per sentit de país i per Catalunya, que facin un Govern", ha dit. Considera que als comuns potser podria interessar-los que es convoquessin nous comicis "perquè desgasten els qui no han format Govern", però que Catalunya necessita un Executiu que permeti acabar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució el més aviat possible.





Ha rebutjat que es pugui responsabilitzar els comuns de la manca d'acord perquè ja van anunciar que no donarien suport a un candidat de JxCat ni a un Cs -els grups amb més diputats al Parlament-, i ha demanat "un Govern presencial i efectiu que es posi a treballar com més aviat millor ".





Així, ha considerat que el candidat de JxCat, Jordi Sànchez, té dret a postular-se a la Generalitat perquè va ser triat diputat, però ha valorat: "No es pot governar Catalunya des de la presó ni des de Brussel·les".





Colau ha instat l'independentisme a "no viure com un pas enrere, sinó com un pas cap endavant", formar Govern i recuperar l'autogovern, una mica del que creu que JxCat, ERC i la CUP ja són conscients.





CARTA DE JUNQUERAS I ROVIRA





Preguntada per la carta oberta dels líders d'ERC Oriol Junqueras i Marta Rovira publicada aquest mateix divendres, en què reivindiquen una majoria àmplia i transversal, ha respost que "tant de bo ho haguessin dit abans de la declaració unilateral" d'independència, i ha reivindicat que el portaveu republicà al Congrés, Joan Tardà, també demanés acords amplis amb els comuns i el PSC.





"El referèndum sumava molt més consens que la DUI, i crec que després del que ha passat aquests mesos hauríem de recuperar aquests grans consensos", ha reclamat en una entrevista a Catalunya Ràdio.