Santi Vidal recorre la seva exclusió de la carrera judicial

L'exjutge i exsenador d'ERC Santi Vidal ha explicat aquest divendres que recorrerà la decisió del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) de denegar-li el reingrés a la carrera judicial per "falta de lleialtat" a la Constitució Espanyola.

"Ens priven dels drets, de les llibertats o de la feina. Recorreré, però no espero res", admet.





Vidal va ser exclòs temporalment de la carrera judicial per haver participat en els treballs d'elaboració d'una constitució catalana i, estant ja apartat, es va presentar com a candidat al Senat per ERC.





Quan era senador, es van publicar unes polèmiques declaracions seves en un acte en el qual revelava que el Govern tenia dades fiscals dels catalans de manera il·legal: després es va desdir, però va deixar l'acta al Senat i està sent investigat pel Jutjat 13 de Barcelona.





Vidal ha explicat que creia en que podria tornar a exercir de jutge, encara que no fos en les mateixes condicions de quan va ser suspès: "Confiava que com a màxim em dirien que no em volen de jutge a Catalunya i em enviarien a Galícia o Extremadura ".





"PERFECTAMENT"





Vidal lamenta no poder tornar a la carrera judicial i assegura que podria "fer perfectament" de nou a la seva feina amb total imparcialitat i sense que la seva ideologia independentista influís en els veredictes.





Recorda que abans de ser suspès era magistrat de sala d'una audiència penal, el que significa que els temes que jutjava eren assassinats, homicidis i violacions i, a més, no ho feia sol, sinó que formava part d'un tribunal col·legiat amb altres dos magistrats .





"La meva feina de jutjar ho faig amb dos col·legues més. No puc fer el que em dóna la gana. Hem de consensuar el veredicte. Ho podria fer perfectament. Jutgem assassinats, homicidis, agressions sexuals ... ¿Què té això a veure amb la ideologia d'una persona?", ha resumit, en declaracions a TV3.