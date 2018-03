Comín afirma que ell i Puigdemont continuaran com a diputats

L'exconseller roman a Brussel·les





L'exconseller i diputat d'ERC Toni Comín ha assegurat aquest divendres que ni ell ni Carles Puigdemont (JxCat) deixaran el seu escó del Parlament, i ha cridat a "acorralar l'Estat espanyol a través dels tribunals internacionals".





Ha explicat que "no és una opció" que ell i Puigdemont deixin l'acta de diputat per garantir la majoria independentista al Parlament sense que sigui necessari el suport de la CUP.





De fet, Comín confia absolutament en què la CUP acabarà facilitant la investidura de Jordi Sànchez (JxCat) prevista per al dilluns, perquè l'acord de Govern que han pactat JxCat i ERC "permetrà trobar un consens en què totes les forces se sentin còmodes ".





També ha detallat que Puigdemont no pot deixar l'acta de diputat perquè a Catalunya és indispensable ser diputat per ser investit president de la Generalitat: "La seva renúncia a la Presidència és provisional i està en tràmit una reforma de la llei per permetre la seva investidura al Parlament", ha dit, després que el propi Puigdemont ja va dir fa poc que renuncia provisionalment a la seva investidura.





Aquesta investidura de Puigdemont es celebraria en tot cas més endavant perquè ara se situa com a prioritat investir Jordi Sànchez i començar com més aviat a treballar a favor de la república catalana des de Catalunya i des de Bèlgica.





Aquest treball, segons Comín, s'ha de fer sobre la base del "principi de realitat: cal trobar un equilibri entre no prometre res que no es pugui fer i dur a terme una estratègia política ambiciosa", segons ha explicat en declaracions a TV3.





També ha posat en valor l'estructura que es crearà a Bèlgica per internacionalitzar el procés sobiranista, tenint en compte la importància de "fer entendre a Europa que el cas català és una oportunitat" també per al futur de la UE.





"Hem de fer que vegin que a Espanya s'han trencat les regles de l'Estat de dret. Molts em pregunten que com pot ser que Europa tingui un Estat que és gairebé com Turquia", ha explicat.





JUNQUERAS I ROVIRA





A més, ha valorat la defensa de la transversalitat que han fet aquest mateix divendres el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i el seu número dos, Marta Rovira : "S'ha de treballar per ampliar la base social i electoral de l'independentisme. La república és bàsicament un projecte social, especialment per a les classes populars ".





I per això ha exalçat que l'acord de Govern entre JxCat i ERC incorpori la celebració d'una 'multiconsulta' com a culminació del procés constituent: "Un procés constituent del segle XXI s'ha de fer des de la base i no hi ha Tribunal Suprem que el pugui impedir ".