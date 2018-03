Fiscalia s'oposa a la llibertat de Sànchez i a que acudeixi al Parlament per risc de reiterar el delicte

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez romanen a la presó





La Fiscalia del Tribunal Suprem ha informat en contra de concedir la llibertat al candidat a la Presidència de la Generalitat Jordi Sànchez (JxCat) -en presó per la causa del procés sobiranista- o de concedir-li subsidiàriament permís per a acudir al ple d'investidura de dilluns que al Parlament. Defensa que persisteix el risc de reiteració delictiva, i que aquest és "majúscul".





El magistrat que instrueix el procediment contra el que va ser president de l'ANC i altres dirigents nacionalistes per delictes de presumpta rebel·lió o sedició i malversació de fons públics, Pablo Llarena, va demanar informe sobre la petició d'excarceració realitzada per la defensa de Sànchez tant a la Fiscalia com a l'acusació popular, exercida en representació de Vox, i els va donar termini per respondre fins el mateix dilluns, de 12 març, coincidint amb la celebració del ple del Parlament.





Posteriorment, la defensa del candidat va remetre una segona petició al jutge perquè resolgués sense el tràmit del trasllat abans de dilluns que en relació únicament al permís de sortida, una reclamació a la que aquest dijous es va sumar mitjançant una carta al magistrat el president de la cambra legislativa catalana, Roger Torrent.





La Fiscalia afirma que el risc de reiteració delictiva que s'aprecia si escau és "conseqüència" de l'acord de legislatura que es va fer públic en el dia d'ahir per JxCat i ERC.





Abundant en aquest argument, al llarg del seu escrit de 32 pàgines la Fiscalia afirma que algunes de les iniciatives polítiques dutes a terme "s'emmarquen clarament fora de la legalitat constitucional i estatutària".





Cita entre elles "l'intent de designació política d'un pròfug de la justícia com a president de la Generalitat, o la constitució d'un Consell de la República en l'exili o en l'ombra que dirigeixi les destinacions de Catalunya, o el recent acord aconseguit per les formacions polítiques JxCat i ERC per a la continuació del procés constituent que acabi amb la constitució de la República i la celebració d'una nova consulta a tals finalitats són clara mostra d'això".





Afegeix que les mobilitzacions socials contra "les legítimes decisions adoptades a l'empara de la legalitat vigent", en clara al·lusió a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, "segueixen sent una constant", mentre que el "el compromís amb la legalitat constitucional no és clar i diàfan" per part dels sectors i forces polítiques als quals Sànchez pertanyen.





La possibilitat d'aplicar aquests criteris de reiteració delictiva es adecuan a més plenament segons la Fiscalia als paràmetres exigits pel Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per validar una mesura cautelar "tan rigorosa" com la presó preventiva i es refereix als perjudicis soferts per "les víctimes amb la crisi política, econòmica i constitucional oberta a Catalunya per per l'intent de segregació violenta d'aquest territori. Per aquesta raó el manteniment de Sànchez a la presó "no pot considerar-se inidònia, desmesurada o desproporcionada".





El rebuig de la llibertat provisional es fonamenta, segons l'escrit donat a conèixer per la Fiscalia, en la gravetat del delicte de rebellió o sedició pel qual se segueix la causa en l'alt tribunal i del que "s'han apilat noves i importants evidències sobre la concurrència de violència i d'altres elements del tipus penal" directament imputables a Sànchez, així com en la "apreciació d'un extraordinari risc de reiteració delictiva".





Pel que fa a l'oposició del fiscal del Suprem a la concessió de permís extraordinari, l'informe del Ministeri Públic argumenta que aquest es funda en la naturalesa excepcional de tal decisió, dirigida especialment a la salvaguarda del dret a la vida familiar en situacions puntuals" i no a l'exercici de qualsevol altre dret que resulti incompatible amb la situació de presó i la naturalesa del delicte que ho hagués motivat".