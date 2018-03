La Cursa d'El Corte Inglés fa 40 anys de carrera pels carrers de Barcelona el proper diumenge 8 d'abril i ho fa amb nous padrins: el jugador del FC Barcelona, Luis Suárez; la nedadora Mireia Belmonte; el jugador del RCD Espanyol, David López; el jugador del Girona FC, Àlex Granell; la directora de l'Acadèmia Operación Triunfo, Noemí Galera, i el cantant Sergio Dalma.





A les 9 hores començarà la Cursa, que manté el recorregut de 10.766 quilòmetres i passa per l'interior de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El punt de sortida per als atletes més professionals, que corren amb xip groc, és el passeig de Gràcia amb Gran Via, mentre que la resta ho farà des de plaça Catalunya.





La Cursa d'El Corte Inglés és gratuïta i el període d'inscripció tanca el 5 d'abril a les 22 hores a la formalitat on line i el divendres 6 d'abril a les 21 hores per als que s'inscriguin de forma presencial.





Aquest any, l'entitat associada serà Pallapupas, una organització sense ànim de lucre que treballa als hospitals per tal d'aportar humor i reduir dramatisme.