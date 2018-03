El Parlament investiga els atemptats a Barcelona i Cambrils a petició de JxCat, ERC i la CUP

Memorial improvisat en record de les víctimes





JxCat, ERC i la CUP han registrat aquest divendres al Parlament una petició per crear una comissió d'investigació sobre els atemptats a Barcelona i Cambrils (Tarragona) d'agost de l'any passat, en què van morir 16 persones.





La proposta compta amb el suport necessari perquè es materialitzi, doncs JxCat, ERC i la CUP tenen majoria absoluta al ple, que és on s'ha d'impulsar.





Els grups proposen que la comissió d'investigació "analitzi i investigui els fets ocorreguts el 17 i el 18 d'agost a Catalunya, les seves causes, antecedents, implicació, participació, perpetració i conseqüències".





La sol·licitud registrada esbossa un pla de treball bàsic amb l'objectiu de donar resposta a tots els interrogants i, per exemple, assenyala la necessitat de descriure i documentar els fets i els antecedents que van possibilitar la seva perpetració.





També advoca per estudiar les diferents línies d'investigació efectuades pels cossos de seguretat i intel·ligència "tant de l'Estat espanyol com a nivell internacional", així com per aprofundir en els danys i conseqüències sobre les persones i els béns.





El pla de treball també inclou "analitzar possibles responsabilitats", estudiar el context geopolític internacional i les lògiques de guerra global, i aprofundir tant en els mecanismes institucionals de resposta com en l'actuació del sistema socioeducatiu de l'entorn dels terroristes.





POLÈMICA PELS ATEMPTATS





En el seu escrit registrat, els grups independentistes al·leguen que s'ha de crear aquesta comissió, entre altres qüestions, per la "polèmica" que es va generar sobre la pròpia autoria dels atemptats, les diferents línies d'investigació, i la participació dels cossos de seguretat i d'intel·ligència.





Recorden que hi va haver "versions contraposades que no han permès tenir fins ara la certesa dels fets" i per això impulsen aquesta iniciativa.





Una de les polèmiques va arribar quan va transcendir un avís de la intel·ligència de la CIA als Mossos d'Esquadra sobre el risc d'atemptat terrorista a la capital catalana, cosa que va ser desmentit pel llavors conseller d'Interior, Joaquim Forn.





I un altre front es va obrir davant les informacions que asseguraven que el CNI havia mantingut contacte amb l'imam de Ripoll (Girona), líder de la cèl·lula terrorista, mentre va estar reclús a la presó de Castelló per narcotràfic el 2014.