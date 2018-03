Salvadó (ERC) demana perdó per la conversa masclista

El diputat d'ERC i exsecretari general d'Hisenda Lluís Salvadó ha demanat perdó aquest divendres després d'haver apostat per triar com a consellera d'Ensenyament "a la que tingui les tetes més grosses", i ha anunciat que denunciarà la filtració de la conversa.





En un apunt a Twitter, ha detallat que la conversa no és "en absolut apropiada" i per això demana disculpes.









També explica que la conversa filtrada va tenir lloc el juliol de l'any passat i que no és amb el també diputat d'ERC Josep Maria Jové amb qui parla: no diu qui és el seu interlocutor i es limita a explicar que és "un amic".





Lamenta que "és l'enèsima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa" del procés sobiranista per la qual està sent investigat.





Per això, concreta que presentarà "una denúncia per protegir la intimitat de terceres persones".





MARTA ROVIRA





La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha criticat al seu company de partit que les seves paraules són "inapropiades i no es corresponen a l'ideari" del partit republicà.









Ho ha dit en un apunt a Twitter i ha reivindicat que ERC treballa per a un construir una societat amb igualtat efectiva: "ERC aplica un pla d'igualtat, ha fet unes llistes electorals cremallera cent per cent, i ens comprometem a la paritat en el nou Govern ".





A més, ha afegit que ERC estudiarà les accions legals oportunes davant "les filtracions freqüents d'aquest tipus de converses privades", ja que en les últimes setmanes han transcendit diversos enregistraments amb el mateix protagonista.





Rovira considera que darrere de les filtracions hi ha un "ús polític premeditat del Govern de l'Estat" per atacar una opció política concreta que és l'independentisme.





El president del PP català, Xavier García Albiol, ha demanat aquest divendres la dimissió de Salvadó per haver protagonitzat una conversa masclista en què aposta per triar com a consellera d'Ensenyament "la que tingui les tetes més grosses".