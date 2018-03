Drassanes obre un servei pioner exprés de diagnòstic d'infeccions de transmissió sexual

B.Almirante, J.Guix, D.Elvira, V.Martínez i T.Pumarola





El CAP Drassanes de Barcelona ha obert un servei pioner exprés de diagnòstic d'infeccions de transmissió sexual (ITS) que facilita resultats en menys de tres hores de forma gratuïta, confidencial i sense cita prèvia, i que en un any de fase pilot ha fet 3.600 proves i ha detectat 584 casos d'infeccions.





Ho han anunciat aquest divendres el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira; el gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Vicenç Martínez; el cap del servei de Microbiologia de la Vall d'Hebron, Tomàs Pumarola, i el cap del Servei de Malalties Infeccioses del mateix centre, Benito Almirall.





El programa no es desenvolupa en una consulta mèdica, sinó l'àmbit d'un laboratori, i en menys de tres hores l'usuari rep un missatge, un correu electrònic o pot acudir físicament al centre per rebre el diagnòstic, que en el cas de ser positiu passa a ser cridat a consulta.





En unes 24 hores i màxim de 72 hores, el pacient pot rebre tractament contra la infecció, i el centre es comunica amb les persones que han mantingut contactes amb l'usuari amb infecció.





Els professionals de la Vall d'Hebron i de Drassanes són l'ànima d'aquest projecte que ha nascut amb l'objectiu de "trencar la cadena de transmissió de les ITS", cada vegada més en auge, i que es manifesten de forma asimptomàtica durant llargs períodes de temps, han ressaltat Pumarola i Almirall.





Per a "no abaixar la guàrdia", el programa Drassanes Exprés es dirigeix a tota la població, i, a diferència d'altres programes dirigits a detectar el VIH entre homosexuals, en aquest programa hi ha un 26,3% de població femenina, un col·lectiu que s'havia deixat al marge, ha dit Almirall preguntat per aquesta qüestió.





TIPUS DE MALALTIES





Un 16% dels casos analitzats ha llançat resultats positius: 1 33,7% per gonorrea, un 47,6% per clamídia, un 16,1% per sífilis i un 2,6% per VIH, i el 12% dels usuaris amb resultat positiu presentaven més d'una infecció.





El centre ha atès durant aquest any unes 25 persones diàries en un horari intensiu de matí, que ara els impulsors del pla volen ampliar a la tarda per tal de poder atendre a més persones.





Sobre el perfil dels usuaris, un 63% té entre 18 i 35 anys, un 42% són estrangers i un 45% havia mantingut una població heterosexual, el 49% havien mantingut relacions homosexuals i un 7,6%, de tipus bisexual.





Les proves completes, costarien entre 100 i 150 euros, i consisteixen en un test d'orina, sang i frotis de faringe i vaginal, han explicat els metges, davant del que Elvira ha ressaltat que es tracta d'un programa de "gran impacte social i sanitari ".